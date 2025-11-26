呼籲勿踩年改煞車 考試院長周弘憲：透過院際合作解決基金困境

第14屆考試院就職即將滿一年，考試院長周弘憲今舉行媒體茶敘，除了說明本屆考試院近一年來的績效作為，也感謝各界對考試院施政的支持。另針對立法院審議中的公教退撫法草案，周弘憲呼籲，國家面對高額潛藏負債，應讓年改方案走完全程，不要再擴大基金赤字，並應透過院際合作一起解決各職業別基金的財務困境。

針對就職以來工作績效，周弘憲感謝朝野各政黨的支持，讓公務人員保障法、考績法和安全及衛生防護辦法的修正，都能以最快的速度順利完成，讓公部門霸凌防治和安全衛生防護得以強化；此外，考試院也完成多項友善職場的法規修訂，創設了身心調適假、放寬育孫留職停薪等機制，修改激勵辦法提升獎勵措施，並放寬指名商調的限制；並持續推動國考減科，擴大電腦化測驗的規模，讓國家考試對年輕世代更友善。

周弘憲說，這屆考試院也完成另一項重大工程，就是和行政院人事行政總處合作，推動大規模的職務列等變革，調高了將近4000個中央及地方職務列等，讓基層主管和幹部的職等符合沈重的業務負擔，強化了中央四級機關、六都和縣市政府的攬才和留才誘因。能在一年之內完成這麼多工作，他非常感謝所有考試委員的支持，和所有同仁的努力。

針對立法院審議中的公教退撫法草案，周弘憲表示，退撫新制從民國84年起就沒有足額提撥，繳費和收益不足以支撐給付，至今基金已累積了2.96兆元的潛藏債務，這是跨世代必須共同承擔的歷史共業，也因此才會有年金改革的推動。近年退撫基金財務改善，是年改帶來的成果，將節省經費挹注回基金，擴大了本金，配合投資績效提升賺了更多的收益；如果沒有年改，退撫基金將於民國120年歸零。

周弘憲強調，即使推動年改，基金仍會在20多年後用罄。如果立法院的修法通過，讓年改踩剎車，不但挹注款、投資收益都會減少，基金用罄時間還會再提前4年，無論對退休或者現職人員都不是好事。而擴大的資金缺口如果要求政府填補，因為缺乏預算法和財政紀律法規定的「彌補資金的來源」，以及財政收支劃分法規定的「相對收入來源」，又可能引發行政院提出違憲爭論。

周弘憲指出，最近朝野政黨都在修改勞工保險條例，確立政府的最後支付責任，這就帶出一個嚴肅的議題，就是政府解決軍公教勞農和國民年金的潛藏債務，每年究竟要花多少錢才夠？在不排擠其他支出的前提下，錢又該從哪裡來？如果沒有另覓財源，未來無論誰執政都會焦頭爛額，納稅人負擔也會非常沉重。他呼籲，應儘速展開院際合作，共同解決所有職業別的保險與退休基金財務困境。

周弘憲說，政府每年撥補公保、軍公教退撫，同時也在撥補勞保，已經很吃力，但國家的潛藏債務仍高達20兆元。在還沒提出財務改善方案前，實不宜修法擴大支出，讓問題更難解決。他強調，其實目前為止的年改所得調降，絕大多數來自社會不支持的18％優存；如果能讓年改方案繼續走，4年後所得替代率就不再下降，這段期間政府還會視物價指數來調高退休給付，足以讓公教退休人員有基本生活的保障，基金也不會提前見底，應是目前條件下的最佳作法。

周弘憲說，公務人員退休撫卹是考試院的憲法職權，基於院長的職責，他必須呼籲各界嚴肅看待退撫基金財務不永續的問題；而作為國家的政務人員，他也希望現在的決策不要擴大國家財政負擔，影響年輕世代的權益。

今天參與茶敘的人員，包括考試院副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、保訓會主委蔡秀涓等。