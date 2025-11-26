快訊

天然氣庫存僅10天 綠委籲建船隊確保供應

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院26日聯席審查前瞻與追加預算，委員們各有不同關注議題。（直播截圖）
「如今天然氣安全存量僅10天，若遭遇中國封鎖恐中斷供應，政府應協助中油與台電建立LNG船隊！」綠委吳秉叡26日建議，政府可召集保險業者將資金引回國內，擴大公共建設相關投資，作為經費來源。

要中油台電建船隊

立法院財政、內政、外交國防、經濟、教文、交通、司法法制與衛生環境委員會聯席審查前瞻預算與追加預算，由於預算項目非常多，各立委關注面相幾乎不同。民進黨立委吳秉叡詢問經濟部次長何晉滄，我國天然氣安全庫存多少天？何晉滄一度不敢回答，吳秉叡直接說10天，並表示他只是希望從官員嘴中說出答案。

「但若遇到中共圍台、封鎖海運怎麼辦？」吳秉叡強調，國際其他船隊會走其他地方，但我國天然氣船隊一定要經過台海，他建議由中油與台電合作，成立運輸LNG（液化天然氣）的船隊，何晉滄表示支持，但並沒有交代後續如何規劃。吳秉叡繼續說，可請保險業者將大量海外資產轉移回國，用來分攤相關經費，並調整外國採購合約。

援外計畫跨黨支持

民進黨立委吳沛憶則關注外交部國合會交流費用遭國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委黃國昌刪除15億，呼籲行政部門加強與立法院溝通。她說，剛參加完立法院副院長江啟臣前往友邦巴拉圭的訪團，國合會在當地協助醫院進行數位改革、啟動資訊系統計畫，原本診所都要手抄病例，如今都可以電子化，相當方便。

「巴拉圭衛福部很感謝我們！」吳沛憶強調，相關系統電子化也協助緩解當地醫療院所藥物濫發的問題，不只當地人很感謝，前往參訪的3位國民黨立委、3位民進黨立委與1位民眾黨立委也非常稱讚，但如今國合會的經費還是遭到刪減，因此希望行政部門多努力說服各黨立委相關援助預算，以利強化國際合作。

