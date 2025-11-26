聽新聞
0:00 / 0:00
「我不幹了」！拍片推崇中共惹議 藍中常委何鷹鷺今宣布退黨
國民黨中常委何鷹鷺拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭停止黨職處分，不過在19日中常會決議接受何鷹鷺申訴案，相關處分送回考紀會審議之際，何鷹鷺今天宣布退黨。
何鷹鷺拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭停止黨職處分。國民黨中常會19日決議接受何鷹鷺申訴案，送回考紀會審議，因程序尚未完成，申訴期間原處分尚未正式生效。
國民黨下午召開中常會，何鷹鷺身穿全綠外套出席。黨主席鄭麗文會前一一向中常委握手致意，詢問何鷹鷺「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺回應，「變綠了」。
何鷹鷺會後受訪表示，她支持和平統一，如果打仗台灣人民是否會安全。鄭麗文大聲告訴大家「我們是中國人」，卻沒說是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，國民黨應該表明口中的中國是哪個國。
她最後說，「我不幹了，我宣布退黨」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言