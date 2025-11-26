哥倫比亞參眾院外委會主席訪台 允推動在台設辦事處

快訊

中央社／ 台北26日電
外交部長林佳龍（中）25日晚宴哥倫比亞參議院外委會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández，左4）及眾議院外委會主席隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）（右4）等貴賓。（外交部提供）中央社
哥倫比亞參眾兩院外委會主席團訪台，外交部林佳龍款宴時表示，台灣與哥倫比亞在綠能、智慧農業及數位創新等領域極具合作潛力。哥倫比亞參眾兩院外委會主席則強調，將在國會參眾兩院推動哥國在台設立辦事處。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍25日晚宴款待哥倫比亞參議院外交委員會主席希拉多（ÓscarMauricio Giraldo Hernández）伉儷與眾議院外交委員會主席隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）伉儷，表達政府誠摯歡迎之意，並感謝兩位主席長期支持台灣國際參與及推動台哥雙邊交流。

林佳龍指出，哥倫比亞是台灣在拉丁美洲的重要貿易夥伴，兩國共享民主、自由與法治等普世價值，在綠能、智慧農業及數位創新等領域極具合作潛力，近年透過藝術家與樂團展演等互訪交流，進一步拉近兩國人民距離，期待透過這次來台參訪行程，實地認識台灣各領域的發展現況，進而發掘更多深化彼此合作的機會。

希拉多表示，很高興能透過這次參訪認識台灣在半導體、人工智慧及智慧醫療等方面的發展，見證台灣人民如何透過知識創造契機，未來將持續促進兩國更多交流合作；隆多紐推崇台灣人民的韌性，以及在科技及公衛領域的傲人成就，並就台灣健保體系成功運作現況，深入意見交流。

兩位主席均表示，台哥兩國間應發展更緊密的合作關係，並強調將在國會參眾兩院推動哥國在台設立辦事處，以強化雙方在經貿商務與民間文化交流。

外交部說明，哥國參眾兩院外委會主席訪團於24日至28日來台訪問，除拜會立法院、外交部、國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會等機關外，另將參訪勵馨基金會及源鮮智慧農場等，為提升雙方合作與交流持續蓄積動能。

