快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

立委憂蘇丹紅化妝品原料查驗「8個月空窗期」 食藥署2周內完成清查

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

衛福部食藥署10月分接獲通報，市售化妝品有摻入蘇丹紅疑慮，啟動稽查並揪出原料業者及下游12家業者受到影響，共20品項遭波及。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部針對此案專案報告，召委劉建國說，蘇丹紅化妝品訊息今年2月分就在網路現蹤，食藥署應設法追查，2月分至8月分之間的「空窗期」，業者是否還曾進口其他疑慮原料品項。

食藥署長姜至剛說，是在10月分接獲通報開始調查，發現原料業者摻偽假冒，原料中驗出高達1000ppm蘇丹紅，目前公佈有疑慮原料批號共3批，稽查人員持續調查這些批號被製程哪些產品，但調查對象不限於這3批，持續追查下游產品是否有疑慮，將近快查明，如有發現將對外公告，至於2月至8月間是否有其他疑慮批號，將在2周內完成清查。

劉建國說，食藥署10月接獲通報，並立即要求疑慮品預防性下架，但也應回推2月相關消息爆出，到10月分之間的空窗期，業者到底進口多少批違規原料，這與後續罰鍰、移送法辦等法律程序相關應該「斷然處置」，如有查出新增的疑慮批號，應對外公布數字。另，去年蘇丹紅食品檢出最高濃度為0.018ppm，本次化妝品驗出最高濃度達54ppm，為3千倍，應集結跨部會力量防堵。

姜至剛表示，本次在化妝品原料中，檢出最高濃度於1千ppm蘇丹紅，數值相當高，化妝品成品檢出最高濃度則是54ppm，而化妝品現行檢驗方式，用於檢驗蘇丹紅時，對於化妝品成品檢驗有難度，食藥署已緊急開發，可檢驗至0.2ppm濃度的檢驗方法。衛福部長石崇良已指示，應查到哪、公布到哪，食藥署如有最新發現，一定會對外公告。

蘇丹紅 化妝品 食藥署

延伸閱讀

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

化妝品摻蘇丹紅…立委質疑未從源頭把關 食藥署：將實施原料精準查驗

影／化妝品染蘇丹紅 石崇良：移送檢調查明是否為惡意添加

相關新聞

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

粉領族骨頭痠痛治不好 抽血一驗竟確診急性血癌

1名30多歲上班族最近常骨頭痠痛，本以為是關節炎，抽血檢查發現異常，才揪出竟是急性骨髓性白血病。醫師提醒，其他常見症狀如...

立委揪蘇丹紅化妝品至少3項未登錄 食藥署：2周內要求國內業者全登錄

蘇丹紅化妝品流竄，國內疑慮品項增加至20項。立院社福及衛環委員會今天邀衛福部專題報告。立委陳菁徽質疑，衛福部去年7月1日...

台灣愛滋新增通報降11% 疾管署喊「三零」盼3年內皆達標

每年12月1日為世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年1至10月愛滋感染者新增通報744人，較去年同期833人減少8...

原民學者：獵人無罪判決符合先進國家做法 值得未來司法單位形成判例

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今判處9...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。