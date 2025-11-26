聽新聞
賴總統承諾三班護病比入法…立委追問立法進度 衛福部長坦承草案未出爐

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委楊瓊瓔提到，我國持執照護理師共31萬人，卻只有19萬人執業，原因包括工時長、薪資低、壓力大等。圖／取自國會頻道
國內有照護理人員執業比率低，立法院社福及衛環委員會今邀衛福部就國內醫護人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形專題報告，立委楊瓊瓔提到，我國持執照護理師31萬人，卻只有19萬人執業，賴清德總統承諾三班護病比入法，詢問衛福部立法進度。衛福部長石崇良回應「還沒有、還沒有」，草案尚在研議中，先以獎勵方式執行。

楊瓊瓔說，護理人員工時長、薪資低、壓力高、公安差、請假困難、職場環境惡劣，賴總統承諾三班護病比入法，衛福部前部長邱泰源承諾任內入法，但目前並無進度，外界質疑「只是嘴上說說」，呼籲衛福部要有具體行動，別讓總統政策跳票，且有護理師反應三班護病比獎勵拿不到，衛福部應設法解決。

衛福部承諾三班護病比入法，但先以獎勵先行，已實施三班護病比獎勵2年。楊瓊瓔說，護理界勉為其難，接受「獎勵先行」為暫時性方案，但不僅獎勵款項護理人員拿不到，衛福部也沒有修法進程，國內急診持續壅塞，衛福部推出假日輕急症中心，但這不是核心解方，若護理人力、薪資問題、執業困境不解決，就無法釜底抽薪。

面對立委質疑護病比立法草案進度，石崇良回應，衛福部去年起實施三班護病比獎勵金發放，全台各家醫院三班護病比達標率落在6至7成之間，盼先用獎勵方式提高護病比達標比率，入法草案內容也尚在研議中，針對部分醫院拿到護病比達標獎勵金，卻將獎金用於法定用途之外，已進行查核，並要求改正。

護病比 衛福部 楊瓊瓔

