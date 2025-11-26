民進黨團：藍白國會暴衝 支持公民用公投制衡

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示將用「更大的民意」為藍白憲政鬧劇劃下句點，引發討論。他今天受訪說，對藍白掌握國會多數下的暴衝行為，他支持公民用公投發揮公民制衡的力量。

立法院會21日三讀修正公投法第23條，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

鍾佳濱在立法院接受聯訪，媒體詢問，立法院通過公投綁大選，民進黨團未來是否透過公投的方式，用更大的民意反制。

鍾佳濱說，民進黨團不支持公投綁大選，不是公投不好，而是合併舉行會產生2018年的選務爭議。黨團支持公民用公投對藍白掌握國會多數下的暴衝行為，發揮公民制衡的力量。

媒體再問，是否支持用公投反制財劃法，是否有想過公投案的內容。

鍾佳濱說明，公投有創制、複決的特質，如果國會通過不符合社會期望的法案時，公民社會就可運用公民投票糾正國會的錯誤，因此公民投票是對於國會權、立法權怠惰或荒腔走板的制衡機制。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，送立法院審議。立法院程序委員會25日開會時，行政院版財劃法遭暫緩列案。