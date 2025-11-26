憂心「川習會」損台灣利益？ 賴總統：對台美關係有信心

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影

賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會。被問及是否憂心明年「川習會」損及台灣利益，賴總統說，美國總統川普亞洲行之前有強調「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切。他強調，「我們對後續台美關係有信心」。

媒體提問，如何評價川普上任至今，對台灣的安全支持？是否憂心川普因為要跟北京達成貿易協議及鞏固明年的「川習會」 ，損及台灣利益？

賴總統表示，川普亞洲行之前有強調「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切。台灣跟美國的關係堅若磐石，台灣跟美國在經貿上更有非常大的合作潛力，也希望藉由這次對等關稅談判，不僅平衡台美貿易逆差，也希望深化台美貿易合作。

賴總統說，自從川普第二次上任以來，台灣跟美國的各項合作並未中斷、停止或減少，仍持續不斷加強，「我們對後續台美關係有信心」，這有益於台美兩國的共同利益以及區域的整體利益。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。賴總統說，高市早苗是基於維護印太的和平穩定，所以才跟川普、中國國家主席習近平見面時分別提出，高市在國會答詢也是基於此立場。

賴總統說，希望中國能了解，印太地區的和平穩定，印太地區每個國家都有責任，特別是中國作為印太地區的大國，要體現大國責任，動不動對周邊國家進行複合式威脅與攻擊，這不是一個負責任大國應有的作為。

