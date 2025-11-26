梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑表示，陸配在台灣地區設有戶籍滿10年後登記參選是依選罷法規定，陸配當選後是否要放棄國籍，是屬於國籍法規定。記者杜建重／攝影
國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，程委會昨表決排入本周五院會議程，有望一讀付委審查。陸委會副主委梁文傑今答詢說，修法通過會有問題，比如據中共國家安全法規定，任何中國人民有義務配合情報單位要求，若陸配擔任台灣立委又進入外交國防委員會，依中共法律有義務提供情報。

國民黨立委賴士葆今質詢，陸配的參政權到底依國籍法，還是依兩岸人民關係條例？內政部長劉世芳採國籍法，已經踩到陸委會地盤，且陸配取得身分10年後可以參政、登記參選，既然可以登記參選，他當選有什麼問題？這樣是搞台獨，台獨明文化、檯面化了。

梁文傑答詢說，陸配登記參選後，選舉過程要依選罷法規定，當選後是依國籍法第20條規定，兩岸人民關係條例只有規範登記參選的權利，後面沒有規定。

民進黨立委林月琴質詢問，國民黨提修國籍法修正草案，將中配排除在歸化者不得有雙重國籍參政規範之外，中配不需要放棄中國國籍，一樣可以擔任民意代表、村里長、其他公職。陸委會對此修法態度為何？

梁文傑答詢指出，內政部認為依照國籍法第20條，所謂外國籍是指中華民國以外的國籍。不管你是哪一國、政治實體都一樣；如果在野黨提出這樣的修法，等於是把問題丟回到兩岸人民關係條例，但兩岸條例只有規定登記參選。

梁文傑說明，站在政府的立場是希望法律是一體適用。國籍法第20條核心是單一忠誠，要求公職人員只能夠對單一的政府效忠，所以才會要放棄雙重國籍規定。

林月琴又問，如果國民黨修法通過，中配不需要放棄中國籍就能參政，是否能保障國安情報？

梁文傑指出，他們認為會有問題，比如根據中共國家安全規定，任何中國人民有義務配合情報單位要求，也就是中共政府可以要求任何有中華人民共和國籍的人提供情報。如果又擔任台灣立法委員，或進入外交國防委員會，在中共的法律上有義務要提供情報。

國籍 兩岸人民關係條例 梁文傑 陸配

