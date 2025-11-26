吳思瑤：強化戰力特別預算案 是賴總統責任義務更是台灣時代使命

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
華盛頓郵報今天刊出賴清德總統投書，文中指出因中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，政府大幅提高國防支出捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元的追加國防預算。民進黨立委吳思瑤表示，賴總統面對中國之矛，打造「台灣之盾」，提出強化戰力特別預算案，是總統的責任義務，更是台灣的時代使命。

吳思瑤指出，賴總統宣布編列1.25兆元國防特別預算，是正確必要的投資，投資國防就是投資安全，就是投資和平。這也是國際集體的行動，

中國的軍事擴張是現在進行式，更是威脅區域安全的麻煩製造者，印太地區如日、韓都大幅增加國防經費，台灣不能自外於國際，更要迎頭趕上，善盡維護和平的國際責任。

吳思瑤說，除了安全防衛面向、對外軍事採購，也建構國防自主產業鏈，產業發展、科技研發、國際合作「All in one」，都具加值正向效益，具多重加乘的效益，具多重加乘的效益。

吳思瑤表示，行政部門提出特別預算案的第一個戰場，就在立法院，壯大國防、投資和平，這場民主安全守衛戰，立法院要做國家的戰友，而非敵人。

國防預算 吳思瑤 軍事

