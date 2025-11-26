回應賴總統軍費支出承諾 谷立言：美國支持台灣快速取得不對稱戰力

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
AIT處長谷立言（Raymond Greene）。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統25日投書華盛頓郵報，強調政府近期會提出史無前例的400億美元國防特別預算案，強調捍衛台灣民主。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）指出，指賴總統宣布新台幣1兆2500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎；台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言透過臉書表態，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與台灣關係法以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言表示，「台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令我深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。」

谷立言說，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事；今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

