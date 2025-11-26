立委為公教請命 籲政府返還年資補償金落實公平正義

快訊

中央社／ 台北26日電

民進黨立委林宜瑾、伍麗華等人今天表示，呼籲政府必須確保退撫基金永續、落實公平正義，應編列預算返還年資補償金，實踐對教師們的具體承諾。

林宜瑾、伍麗華今天偕同全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、公教補償金自救會理事長施文平在立法院召開「返還年資補償金，落實公平正義」記者會，提出上述訴求。

林宜瑾說明，年資補償金源於1995年至1996年間，軍公教退休制度由恩給制改為儲金制而設立的配套措施，當時任職者將前15年年資給付由本俸5%調降為4%，為彌補這個差額，立法院制定年資補償金制度，明定適用於橫跨新舊制，且舊制年資未滿15年的軍公教人員法定權利。

林宜瑾指出，年改是艱難但正確的決定，同時也是跨黨派執政者的共識，國家能有今天相對穩定的財政，除了有賴跨黨派政府的改革，同時也要感謝老師們的付出與配合。

林宜瑾認為，未來國家在各方面仍有許多改革待推動，如果在教師退休制度的改革上，沒能發揮正向的示範效應，未來推動各式改革的阻力恐怕會更大，因此年資補償金是政府當年為順利推動公教退休制度革新所做承諾，不該在受影響教師全面退休前就停止發放，應重編預算將補償金返還給信賴政府施政的老師們。

伍麗華表示，公教年金改革的核心目標在於強化基金永續，但年資補償金制度的歷史脈絡，與退撫基金存續並無直接關聯，因為補償金的財源本就不是來自退撫基金，卻在改革過程中被同步取消，對長期信任政府的教師造成落差與不公平，也進一步削弱社會對整體改革的信任基礎。

與會者皆認同，政府除了應繼續貫徹年金永續政策，針對年改相關瑕疵，也應嚴肅面對、積極導正，呼籲朝野、行政院共同支持返還年資補償金，以落實對國家員工的公平待遇。

補償金 軍公教 全國教師工會總聯合會

