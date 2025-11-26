立院暫擱院版財劃法 張善政籲「靜下心」撇開藍綠之爭

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
立法院昨在程序委員會暫時擱置行政院版財政收支劃分法，桃園市長張善政今在市政會議表示，現在是讓財劃法越修越好的絕佳機會，各界應撇開政治立場，靜下心來處理這項攸關全國縣市發展的重要法案。記者朱冠諭／攝影
立法院昨在程序委員會暫時擱置行政院版財政收支劃分法，桃園市長張善政今在市政會議表示，肯定行政院態度從「不修」轉為「願意修」，現在是讓財劃法越修越好的絕佳機會，各界應撇開政治立場，靜下心來處理這項攸關全國縣市發展的重要法案。

張善政表示，他曾在行政院會議上建議檢討多年未修正的財劃法，建議行政院端出自己的版本。當時行政院回應「立法院修的法立法院繼續修，行政院不打算來修」，讓他感到失望，因為行政院更有資料與基礎來修訂完善的財劃法。

張善政說，行政院現在改變了幾個月前的態度，願意端出行政院版本，跨出第一步值得肯定。行政院版本相較先前財劃法有所改進，將許多應納入財劃統籌分配款的分配指標納入，包括農業產值、各縣市農業產值、農業從業人口、工業從業人口等，但工業產值卻未納入，顯示還有討論空間。

張善政表示，行政院從「不修」到「要修」這一步跨得很好，將過去該納入分配指標的項目納入也很好，但納入的指標是否夠完整、周全，仍需討論。他認為不分藍綠，所有縣市都應檢視行政院新版本，提供改進意見，行政院也應虛心接受各縣市意見，讓財劃法越修越好。

張善政表示，立法院昨日未將行政院版本付委，反而給財劃法討論時間的緩衝空間，讓行政院和各縣市在真正付委前有更多互動機會，這是好事。立法院修法兩次，第二次修法應確保每年財劃分配款只會增加不減少，給各縣市定心丸，讓大家安心使用財劃法。

張善政說，雖然外界期待數字盡快出爐，但財政部表示算不出來。他認為在財劃法修法初期，大家應先聚焦在原則，原則收斂後再端出試算數字，這樣能讓大家感受原則的合理性。若太早公布數字，大家會專注於數字得失，反而不會認真檢視原則是否合理；現在是讓財劃法越修越好的絕佳機會，呼籲撇開藍綠之爭，靜下心來好好處理財劃法修法，這將是全國各縣市的福氣。

行政院 財劃法 張善政

