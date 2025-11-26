總預算攻防 韓國瑜主持朝野黨團協商

立法院長韓國瑜上午主持民進黨、國民黨與民眾黨的朝野黨團協商，就「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」、「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案（通案部分），以及研商「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」等案進行朝野黨團協商。

行政院會通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出編列新台幣270億元用於馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、馬太鞍溪橋搶修及復建工程、馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程，以及災民中繼屋等措施；另外有30億元，預留作為後續滾動式處理所需，草案立法院審查，立院各黨團就此預算進行商討。