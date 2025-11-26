快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

藍提國籍法修法 梁文傑：兩岸條例僅規定陸配參選權

中央社／ 台北26日電
陸委會副主委梁文傑。聯合報記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報記者廖士鋒／攝影

國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。陸委會副主委梁文傑今天說，

在野黨要修國籍法，等於把問題丟回到兩岸人民關係條例，但現行條例只規定符合資格的陸配可以登記參選，未來還是會有爭議。陸委會尊重內政部解釋。

中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

立法院財政委員會上午審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算（114年度）」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議，邀請梁文傑等人列席備詢。

國民黨立委賴士葆質詢說，陸配的參政權到底是依據國籍法還是兩岸人民關係條例，陸委會對此的立場。

梁文傑表示，兩岸人民關係條例有規定，陸配在台灣地區設有戶籍滿10年後，可以登記參選，而選舉過程要依選罷法規定，陸配當選後是否要放棄國籍，是屬於國籍法規定。兩岸人民關係條例只規定陸配登記參選的權利。

賴士葆指出，兩岸人民關係條例規定陸配取得身分10年後可以參政，既然讓陸配登記參選，當選又有什麼問題，如果要依國籍法規定，就等於不承認中華民國在大陸地區主權。但根據中華民國憲法，陸配沒有國籍可以放棄，這是很嚴重的問題，陸委會應表達立場。

梁文傑表示，現行法律規定其他國籍的歸化者，也都是在取得身分滿10年後，有登記參選的權利，跟陸配相同，但是當選後，就會有國籍法的問題。

賴士葆向梁文傑說，「你要小心喔」，如果陸委會跟隨內政部，就是道地的搞台獨，台獨就明文化、檯面化，這對台灣是危險的。

民進黨立委林月琴也關切傅崐萁提出修改國籍法的提案。梁文傑重申，根據兩岸人民關係條例，陸配在台灣地區設有戶籍滿10年後，可以登記參選，但當選後顯然還是擁有中華人民共和國的國籍，陸委會尊重內政部的解釋。

梁文傑指出，內政部認為，依據國籍法規定，所謂的外國籍是中華民國以外的國籍，不管是哪一國或是哪一個政治實體。如果在野黨要提國籍法的修法，等於是把問題丟回到兩岸人民關係條例，但現行兩岸人民關係條例就只規定符合資格的陸配可以登記參選，未來還是會有爭議。

梁文傑表示，站在政府的立場，希望法律一體適用。國籍法關於擔任公職的規定，核心就是單一忠誠，要求公職人員只能對單一政府效忠，所以才有放棄雙重國籍的規定。

國籍 兩岸人民關係條例 陸配 梁文傑

延伸閱讀

王義川自稱台灣國立委 梁文傑：他是「中華民國立委」個人語言風格沒意見

蔣萬安擬12月赴上海雙城論壇 梁文傑：北市府須再申請 盼早點給

傅崐萁提案陸配參政免放棄國籍 預計周五一讀付委

韓國瑜回賴總統「自己生病要別人吃藥」 陸委會籲立法院拿出態度來

相關新聞

王義川自稱台灣國立委 梁文傑：他是「中華民國立委」個人語言風格沒意見

民進黨立委王義川自稱台灣國立委，引發熱議。陸委會副主會梁文傑今受訪說，中華民國在台灣，世界上很多國家的人都認為，台灣是一...

自稱台灣國立委…陳冠安3問王義川：請有種點提制憲公投

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社寫下來自「台灣國桃園市」，遭藍委王鴻薇酸，中華民國少一位立委，王反擊他是台灣國立委有...

謝志偉：視中國為「外國」不恰當 它是武力威脅台灣的「敵國」

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳一席兩岸分屬兩個不同國籍說法，引發國民黨批評違憲。駐歐盟代表謝志偉表示，視武力威脅台...

北市這2區是藍白合新人深水區 藍：目標拉下民進黨幾席

2026選戰倒數一年，爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安提前開跑，今邀現任議員楊植斗、詹為元、柳采葳到內湖站...

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

李明璇以調侃方式表示，她沒有丟棄小橘書，反而拿來「蓋泡麵」相當實用，並稱自己因為認真研讀才發現手冊邏輯不清，包括災害情況可能斷電斷訊，卻仍要求民眾掃描多個QR code、下載App、註冊帳號才能查詢避難所位置，「在真實危機中根本難以操作」。

立院暫擱院版財劃法 張善政籲「靜下心」撇開藍綠之爭

立法院昨在程序委員會暫時擱置行政院版財政收支劃分法，桃園市長張善政今在市政會議表示，肯定行政院態度從「不修」轉為「願意修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。