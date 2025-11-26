王義川自稱台灣國立委 梁文傑：他是「中華民國立委」個人語言風格沒意見
民進黨立委王義川自稱台灣國立委，引發熱議。陸委會副主會梁文傑今受訪說，中華民國在台灣，世界上很多國家的人都認為，台灣是一個主權獨立國家。媒體追問王義川是哪一國的立委？對此，梁文傑表示，根據憲法，他就是中華民國的立委，至於王義川說台灣國，那是個人語言風格，他們沒有意見。
梁文傑今上午赴立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」，會前受訪被問及王義川自稱台灣國立委。梁文傑說，這是委員個人講話的風格，有人喜歡、有人不喜歡，他沒有意見。中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為，台灣就是一個主權獨立的國家。
媒體又問，是否喜歡王義川說法？梁文傑說，這跟他喜不喜歡沒有關係，他是政府官員，委員講的話他尊重。媒體追問王義川是哪一國立法委員？對此，梁文傑回應，他是中華民國的立法委員，根據憲法是中華民國立法委員，但是王義川自己說台灣國，是個人語言的風格，他沒有意見。
至於網傳駐日前大使謝長廷賄賂時任總務大臣的日本首相高市早苗，國安單位初步研判，出自於中國解放軍訊息支援部隊系統。梁文傑說，當然是有心人士刻意操作，一方面攻擊高市早苗，一方面要攻擊台灣政府，我方對此高度警戒。
