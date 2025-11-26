侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

針對國民黨團提出「國籍法」修正草案，目的是要保障陸配的參政權利，引發社會討論。對此，新北市長侯友宜今表示，在國家安全的前提下，可就人道關懷層面進行討論，但強調「我們的國家叫中華民國，每一個人都要效忠中華民國，這是我們態度都不會改變的。」

該草案內容增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。此舉引發部分輿論質疑是否可能衝擊國家安全與忠誠原則，台中市長盧秀燕即認為，公職人員與民意代表應以中華民國為唯一效忠對象，不應有其他國籍背景。

侯友宜則回應，這項議題可從人道出發，進行充分討論與溝通，但前提必須是建立在國家安全的保障之上。他強調效忠國家的價值不容動搖，「我們的國家叫中華民國，每一個人都要效忠中華民國，這是我們態度都不會改變的」