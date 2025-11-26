政院版財劃法算不出來 盧秀燕盼快公布：比國民黨版更優一定支持

立法院昨日在程序委員會暫時擱置行政院版財政收支劃分法，藍委賴士葆透露，財政部長莊翠雲表示「無法提供各縣市試算表」。台中市長盧秀燕今天表示，藍綠縣市都希望政院趕緊公布試算金額，假如政院版比現行版本或國民黨版本更優，她會感謝也會支持。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨立委陳成添質詢表示，昨天賴士葆爆出財政部試算不出各縣市金額，但政院版的指標、公式都是中央訂定，怎麼會算不出來，這不是黑箱什麼是黑箱？政院只提供2張A4就要分配1.2兆元，每個字價值16億元，說明中央對財劃法無心、無能、無感。

盧秀燕答詢表示，過去財劃法有公式可以套用，各縣市都很清楚、也能自行計算出金額，不管中央由誰執政，地方都能知道能拿到的基本數字，確保有一定的收入用於建設福利；近年中央補助方式改變，地方能拿到的收入非常不確定，以前瞻計畫來說，高雄軌道建設就比台中多拿到1000億元。

盧秀燕說，縣市政府當然會擔心再出現這種狀況，希望新的財劃法不僅要有法條，還要有公式可以試算；國民黨版本已經有試算金額，現行版本也有法條和金額，但政院版卻沒有，這段時間不只是台中，各縣市不分藍綠都希望政院趕快端出試算數字。

盧秀燕希望，行政院趕快比照國民黨版本或現行版本，趕緊公布試算金額給各縣市政府、各立法委員，證明政院版本比現行版本或國民黨版本更優；若真的如此，相信各縣市府、各立委都會感謝中央，她也會感謝並支持，靜待中央儘早提供試算金額。

盧秀燕補充，不只是立委或縣市政府，縣市議員也希望趕快公布試算金額，這段時間各縣市議會審預算，議員一定想知道明確的分配金額，但現在是「中央蓋牌」，各縣市預算書呈現不確定的狀態，以台中為例，明年補助款減少157億元，但說不定還會更少。