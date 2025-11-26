快訊

賴總統召集「守護民主台灣國安行動方案」國安會議 1130記者會說明

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統投書華盛頓郵報，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。(記者胡經周／攝影)
賴清德總統投書華盛頓郵報，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。(記者胡經周／攝影)

賴清德總統25日投書「華盛頓郵報」，強調政府近期會提出史無前例的400億美元國防特別預算案，強調捍衛台灣民主。總統府今稍早發出採訪通知，指出賴總統9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在11時30分舉行記者會。

賴清德總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書「華盛頓郵報」，強調我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴總統並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。

賴總統11時30分的記者會，除將親自發表談話，說明「守護民主台灣國安行動方案」，國防部顧立雄部長也會對各界做出簡報，並回答媒體相關提問。

