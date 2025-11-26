台灣「正妹議員」挺日水產爆紅！美照瘋傳日網：可愛到嚇一跳

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市議員林亮君的日本海產宣傳照在日本網路瘋傳，引來大量討論。圖／取自X(世界モンゴル人連盟@worldmongolian)
日本首相高市早苗日前表示「台灣有事，就是日本有事」，引發北京當局強烈反彈，陸續祭出暫停日本水產品輸入及對日旅遊限制等反制措施。此舉在台灣引發政界與民間聲援熱潮。繼總統賴清德及多位政治人物於社群大啖日本海鮮表態支持後，民進黨台北市議員林亮君的日本海產宣傳照更意外在日本網路瘋傳，引來大量討論。

日本民間組織「世界蒙古人聯盟」24日在X發文，分享林亮君近期在超市選購日本水產的影片。畫面中，她和日本直送壽司與冷藏架合照，身旁還掛著「台日友好」及Q版賴清德的促銷海報。該帳號小編幽默表示：「台灣的年輕議員都在努力推廣日本海鮮，日本的年長議員卻在議會裡打瞌睡。」

貼文發出後迅速在日本網友間延燒。大量留言湧入表示感謝與支持，包括「日台友好」、「好棒！希望日本的超市也能舉辦『日台友善』活動！」、「希望台灣和日本能長長久久維持友好關係」、「謝謝你，台灣」、「我下次旅行想去台灣！」，不少人對台灣展現的善意表達高度肯定。

同時，也有不少日本網友把焦點放在林亮君身上，大讚她，「超級美人」、「她臉太可愛了，害我根本看不進內容」、「可愛到嚇一跳」、「漂乍看以為是榮倉奈奈，結果是議員，好可愛〜」、「台灣的議員好可愛，講真的，台灣人真的都像她一樣有種溫柔的氣質」。相關貼文目前累積超過6萬按讚、近6200次分享，熱度持續攀升。

日本 議員 林亮君 賴清德

