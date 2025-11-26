北市這2區是藍白合新人深水區 藍：目標拉下民進黨幾席

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

2026選戰倒數一年，爭取參選北市港湖議員國民黨青年部前主任陳冠安提前開跑，今邀現任議員楊植斗、詹為元、柳采葳到內湖站路口、拚初選。對於2026藍白合是否壓縮新人空間？陳冠安說， 松山信義、中正萬華會是藍白比較搶的深水區，但藍白合首要大局是制衡民進黨濫權。

目前民眾黨沒有現任議員的松山信義區，民眾黨將提名新人許甫參選，對於是否壓縮國民黨新人參選？松信國民黨議員詹為元說，國民黨立場很簡單就是要單獨過半，才能確保蔣萬安連任之後政策的延續性，既然藍白都要提名，應該要「一加一大於二，藍跟白議員都要選上」，目標是「把民進黨多拉下幾席」，不是國民黨與民眾黨協調禮讓幾席。

大安文山現任議員楊植斗說，大安文山狀態與港湖比較像，已有現任民眾黨議員張志豪，且民眾黨只會在大安文山提名一席，不會多提人，國民黨會與民眾黨保持良好互動。

曾是國民黨立委李彥秀、羅智強幕僚、國民黨青年部前主任的陳冠安日前表態爭取港湖議員後，積極勤跑地方，最近也在社群拋出「港湖百策」，今天也首度邀國民黨青年世代議員一同站路口。

「第一個宣布參選、第一個站路口新人，希望接下來有更多更好的第一個。」陳冠安說，今天是他的第一場正式媒體活動，邀請好朋友、也是上一屆當選的議員陪同站路口，至於最近拋出的「港湖百策」，是針對年輕世代關注的議題包括居住正義、動保、交通安全、校安等議題，希望帶動更多青年世代加深對國民黨認同，這也是他的初衷。

爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安提前開跑，今邀現任議員楊植斗、詹為元、柳采葳到內湖站路口、拚初選。記者林麗玉／攝影
爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安提前開跑，今邀現任議員楊植斗、詹為元、柳采葳到內湖站路口、拚初選。記者林麗玉／攝影

