快訊

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

非營利亂象／監管失靈、教保崩潰 你的孩子真被照顧？

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）19日起展開家戶普發作業。 路透
台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）19日起展開家戶普發作業。 路透

民防手冊「小橘書」近日引發社會爭議，網路上不少民眾抱怨內容難以使用、QR code過多等問題。國民黨前發言人李明璇昨(25)日再度於臉書發文，直指手冊內容矛盾、實用性低，並批評內政部長劉世芳未檢討手冊，反而責怪民眾「有公主病、王子病」，引發新一波討論。

李明璇直指，劉世芳除了把民防手冊稱為小橘書，還說「一定比小紅書更有參考性質」，讓她以為說話的是哪位研究共產黨的學者。認為民進黨老是把共產黨掛在嘴邊，讓人感覺他們才像是共產黨的信徒。希望政府拿出真正的智慧與能力，讓國家「遠離戰爭」，而非僅靠一本漏洞百出的小橘書來自我催眠。

李明璇並提到民進黨很愛搬出來的瑞典，在二戰期間，瑞典首相（Per Albin Hansson）曾在全國廣播裡明白宣示：「瑞典會不惜一切代價遠離戰爭。」她認為這才叫負責任的政府，如果民進黨想學瑞典，請從這句話開始學起。

李明璇調侃道，她沒有丟棄小橘書，因為發現拿來「蓋泡麵」相當實用，並稱自己因為認真研讀才發現手冊邏輯不清，包括災害情況可能斷電斷訊，卻仍要求民眾掃描多個QR code、下載App、註冊帳號才能查詢避難所位置，「在真實危機中根本難以操作」。

她也引用胸腔科醫師蘇一峰的指正，指出手冊中CPR的示意圖位置過高，恐造成誤解。蘇醫師在臉書提醒：「CPR壓在圖示位置會把病人壓死」，並附上重新標示的示意圖，呼籲政府修正內容。

李明璇進一步批評，政府普發小橘書已經一周，民防手冊二版一刷自11月19日上線以來，官方下載量僅7,275次，遠低於日前「普發現金」，郵局開放臨櫃領取首日即有超過44萬人前往、全國領取人數更已突破1,550萬人的熱度，直言「普發小橘書不如普發現金」。

貼文曝光後，網友在留言區反應兩極。有人支持李明璇，批評手冊「漏洞百出」、「浪費公帑」，也有網友戲稱「當危機來臨時，應馬上蓋住泡麵碗，防止熱度跑掉的危機」，還有人表示已將小橘書直接丟入資源回收。

李明璇 劉世芳 國防手冊 蘇一峰 瑞典 CPR

延伸閱讀

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

賴總統吃壽司挺日 大阪美女參議員大啖滷肉飯回應：德不孤必有鄰

邱澤、許瑋甯婚宴選這！文華東方有多貴？網曝行情：菜色被讚最好吃

去年考上公務員…38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

相關新聞

自稱台灣國立委…陳冠安3問王義川：請有種點提制憲公投

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社寫下來自「台灣國桃園市」，遭藍委王鴻薇酸，中華民國少一位立委，王反擊他是台灣國立委有...

談川習通話 卓揆：中華民國台灣沒回歸選項

針對大陸國家主席習近平對美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰昨表示，我方注意到國...

謝志偉：視中國為「外國」不恰當 它是武力威脅台灣的「敵國」

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳一席兩岸分屬兩個不同國籍說法，引發國民黨批評違憲。駐歐盟代表謝志偉表示，視武力威脅台...

新聞眼／台灣問題 美畫模糊框架

新華社報導「川習通話」，美國總統川普說，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。對於後面...

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

李明璇以調侃方式表示，她沒有丟棄小橘書，反而拿來「蓋泡麵」相當實用，並稱自己因為認真研讀才發現手冊邏輯不清，包括災害情況可能斷電斷訊，卻仍要求民眾掃描多個QR code、下載App、註冊帳號才能查詢避難所位置，「在真實危機中根本難以操作」。

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

國民黨主席鄭麗文連會多國駐台代表，就連美國在台協會（AIT）處長谷立言都走進黨中央，與這位風格強烈的「鄭主席」一敘。由於鄭麗文在黨主席選舉期間的言行，一直被部分國民黨內人士認為親中色彩偏重。鄭麗文頻會駐台代表，似乎有意撕下這層標籤。 鄭麗文該如何避免外界持續抱著國民黨「親大陸，棄國際」的紅色濾鏡？學者給出建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。