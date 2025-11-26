民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

民防手冊「小橘書」近日引發社會爭議，網路上不少民眾抱怨內容難以使用、QR code過多等問題。國民黨前發言人李明璇昨(25)日再度於臉書發文，直指手冊內容矛盾、實用性低，並批評內政部長劉世芳未檢討手冊，反而責怪民眾「有公主病、王子病」，引發新一波討論。

李明璇直指，劉世芳除了把民防手冊稱為小橘書，還說「一定比小紅書更有參考性質」，讓她以為說話的是哪位研究共產黨的學者。認為民進黨老是把共產黨掛在嘴邊，讓人感覺他們才像是共產黨的信徒。希望政府拿出真正的智慧與能力，讓國家「遠離戰爭」，而非僅靠一本漏洞百出的小橘書來自我催眠。

李明璇並提到民進黨很愛搬出來的瑞典，在二戰期間，瑞典首相（Per Albin Hansson）曾在全國廣播裡明白宣示：「瑞典會不惜一切代價遠離戰爭。」她認為這才叫負責任的政府，如果民進黨想學瑞典，請從這句話開始學起。

李明璇調侃道，她沒有丟棄小橘書，因為發現拿來「蓋泡麵」相當實用，並稱自己因為認真研讀才發現手冊邏輯不清，包括災害情況可能斷電斷訊，卻仍要求民眾掃描多個QR code、下載App、註冊帳號才能查詢避難所位置，「在真實危機中根本難以操作」。

她也引用胸腔科醫師蘇一峰的指正，指出手冊中CPR的示意圖位置過高，恐造成誤解。蘇醫師在臉書提醒：「CPR壓在圖示位置會把病人壓死」，並附上重新標示的示意圖，呼籲政府修正內容。

李明璇進一步批評，政府普發小橘書已經一周，民防手冊二版一刷自11月19日上線以來，官方下載量僅7,275次，遠低於日前「普發現金」，郵局開放臨櫃領取首日即有超過44萬人前往、全國領取人數更已突破1,550萬人的熱度，直言「普發小橘書不如普發現金」。

貼文曝光後，網友在留言區反應兩極。有人支持李明璇，批評手冊「漏洞百出」、「浪費公帑」，也有網友戲稱「當危機來臨時，應馬上蓋住泡麵碗，防止熱度跑掉的危機」，還有人表示已將小橘書直接丟入資源回收。