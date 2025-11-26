謝志偉：視中國為「外國」不恰當 它是武力威脅台灣的「敵國」

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳一席兩岸分屬兩個不同國籍說法，引發國民黨批評違憲。駐歐盟代表謝志偉表示，視武力威脅台灣的中國為「外國」不恰當，因為它根本是「敵國」。

謝志偉在臉書貼文表示，連一向被視為對台灣議題較為保守的歐盟成員國西班牙之國會眾議會都早於2022年10月就通過了關注「台灣海峽緊張局勢」決議案，反對任何破壞台海現狀之單邊行動了！

謝志偉說，台灣還有人能對當下中國武力威脅台灣的事實視而不見嗎？依現在進行式來看，視大陸/中華人民共和國為台灣的「外國」，的確是不恰當，因為它根本是「敵國」。

謝志偉說，否認「大陸/中華人民共和國」是個「國家」，那是你家的事，但是否認對準台灣的飛彈、槍炮是「武器」，那就是我們的事了。