謝志偉：視中國為「外國」不恰當 它是武力威脅台灣的「敵國」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
駐歐盟代表謝志偉。圖／聯合報系資料照片
陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳一席兩岸分屬兩個不同國籍說法，引發國民黨批評違憲。駐歐盟代表謝志偉表示，視武力威脅台灣的中國為「外國」不恰當，因為它根本是「敵國」。

謝志偉在臉書貼文表示，連一向被視為對台灣議題較為保守的歐盟成員國西班牙之國會眾議會都早於2022年10月就通過了關注「台灣海峽緊張局勢」決議案，反對任何破壞台海現狀之單邊行動了！

謝志偉說，台灣還有人能對當下中國武力威脅台灣的事實視而不見嗎？依現在進行式來看，視大陸/中華人民共和國為台灣的「外國」，的確是不恰當，因為它根本是「敵國」。

謝志偉說，否認「大陸/中華人民共和國」是個「國家」，那是你家的事，但是否認對準台灣的飛彈、槍炮是「武器」，那就是我們的事了。

相關新聞

自稱台灣國立委…陳冠安3問王義川：請有種點提制憲公投

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社寫下來自「台灣國桃園市」，遭藍委王鴻薇酸，中華民國少一位立委，王反擊他是台灣國立委有...

談川習通話 卓揆：中華民國台灣沒回歸選項

針對大陸國家主席習近平對美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰昨表示，我方注意到國...

謝志偉：視中國為「外國」不恰當 它是武力威脅台灣的「敵國」

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳一席兩岸分屬兩個不同國籍說法，引發國民黨批評違憲。駐歐盟代表謝志偉表示，視武力威脅台...

新聞眼／台灣問題 美畫模糊框架

新華社報導「川習通話」，美國總統川普說，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。對於後面...

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

李明璇以調侃方式表示，她沒有丟棄小橘書，反而拿來「蓋泡麵」相當實用，並稱自己因為認真研讀才發現手冊邏輯不清，包括災害情況可能斷電斷訊，卻仍要求民眾掃描多個QR code、下載App、註冊帳號才能查詢避難所位置，「在真實危機中根本難以操作」。

防蘇丹紅化粧品 石崇良：全案移送檢調、蘇丹紅列常規後市場查驗項目

國內爆發首宗蘇丹紅化粧品案，12家廠商遭波及，疑慮產品增加至20項。衛福部長石崇良今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢...

