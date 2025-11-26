自稱台灣國立委…陳冠安3問王義川：請有種點提制憲公投

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社寫下來自「台灣國桃園市」，遭藍委王鴻薇酸，中華民國少一位立委，王反擊他是台灣國立委有什麼問題?表態參選港湖議員的國民黨立委羅智強國會主任陳冠安說，王義川睜眼說瞎話，說謊完全不用打草稿。

陳說，事實上，不到一年前，王義川才風風光光在中華民國國旗與國父孫文遺像前宣誓就職，大批媒體都可以見證。當時更朗讀誓詞，包括「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家...如違誓言，願受最嚴厲之制裁」。但一年後，王義川就搖身一變，說自己是台灣國立委？

陳三問王義川，青天白日滿地紅旗，是台灣國的國旗，還是中華民國的？孫中山是中華民國的國父，還是台灣國的？台灣國什麼時候正名制憲了?

「王義川敢在老獨派面前喊，青天白日滿地紅旗就是台灣國旗，孫文就是台灣國國父，中華民國憲法就是台灣國憲法？」陳說，要改國號、國旗、國父，王義川請有種點，要就提制憲公投，看第一個攔王義川的是不是賴清德，是不是民進黨。