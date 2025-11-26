聽新聞
0:00 / 0:00

明年再還稅於民？政院：國家有更重大需求

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

普發現金一萬元已陸續發放，民進黨立委吳琪銘昨質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰表示，「政府會採取較保守估計」，即使稅收超過預算數，也不該定額在普發現金，國家有更重大需求。

吳琪銘昨質詢時提及，我國出口創新高，賴清德總統在演講中講到台灣目前人均ＧＤＰ達三萬八千多美元，明年稅收表現會持續樂觀？若財政及還債都沒有問題，是否優先考慮普發現金？

卓榮泰表示，十月出口創新高，增加比率達到百分之四十九點七，且一月至十月為五一四四億美元，年增率達到百分之卅一點八，尤其高科技產業、ＩＣＴ產業占相當大比率。

至於明年稅收部分，卓榮泰表示，政府現在比較保守，因為在美國關稅談判後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大，且我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿若干變數，明年政府會採取較保守的估計，「即使稅收數超過預算數，也不應該定額放在普發現金」。

對於關稅談判，卓榮泰出席活動時表示，談判團隊積極與美方做最後磋商，大致完成，正進行一些文件交換，台灣暫時性關稅稅率為百分之廿，希望很快能看到往下降，且不疊加任何關稅，也盼二三二條款中高科技領域取得最惠國待遇。

延伸閱讀

綠委批財劃法修法後「重北輕南」 卓榮泰：盼支持最合理的政院版

政院版財劃法暫緩列案 民眾黨團嗆卓榮泰「裝睡叫不醒」

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

批立委要中央補助又不談財劃法 卓榮泰：要補助就要修到院版財劃法

相關新聞

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

2026新北市長選戰，已嗅出煙硝味，被認為呼聲最高的北市副市長李四川近期一句「施政並非穿著漂亮」引發綠營攻擊，李四川今澄...

【重磅快評】吳怡農拆穿國王的新衣 得罪方丈還想選？

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農最近捅破「綠色馬蜂窩」，他逆風抨擊「黨內操盤手真的這麼會選的話，大罷免不會是這樣的結果」。吳怡農...

轟內政部若不亂搞根本免修國籍法 學者：違反憲法及兩岸人民條例

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立院黨團將修法保障陸配參政權。中正大學教授羅世宏表示，如果內政部不亂搞在先，...

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

普發1萬元日前發放，民進黨立委吳琪銘今質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰則說，「明年政...

藍提案修國籍法「給劉世芳看」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，保障陸配參政權，預計本周五院會一讀付委，但預料民進黨團將會提出異議。

明年再還稅於民？政院：國家有更重大需求

普發現金一萬元已陸續發放，民進黨立委吳琪銘昨質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰表示，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。