明年再還稅於民？政院：國家有更重大需求

普發現金一萬元已陸續發放，民進黨立委吳琪銘昨質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰表示，「政府會採取較保守估計」，即使稅收超過預算數，也不該定額在普發現金，國家有更重大需求。

吳琪銘昨質詢時提及，我國出口創新高，賴清德總統在演講中講到台灣目前人均ＧＤＰ達三萬八千多美元，明年稅收表現會持續樂觀？若財政及還債都沒有問題，是否優先考慮普發現金？

卓榮泰表示，十月出口創新高，增加比率達到百分之四十九點七，且一月至十月為五一四四億美元，年增率達到百分之卅一點八，尤其高科技產業、ＩＣＴ產業占相當大比率。

至於明年稅收部分，卓榮泰表示，政府現在比較保守，因為在美國關稅談判後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大，且我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿若干變數，明年政府會採取較保守的估計，「即使稅收數超過預算數，也不應該定額放在普發現金」。

對於關稅談判，卓榮泰出席活動時表示，談判團隊積極與美方做最後磋商，大致完成，正進行一些文件交換，台灣暫時性關稅稅率為百分之廿，希望很快能看到往下降，且不疊加任何關稅，也盼二三二條款中高科技領域取得最惠國待遇。