聽新聞
0:00 / 0:00
明年再還稅於民？政院：國家有更重大需求
普發現金一萬元已陸續發放，民進黨立委吳琪銘昨質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰表示，「政府會採取較保守估計」，即使稅收超過預算數，也不該定額在普發現金，國家有更重大需求。
吳琪銘昨質詢時提及，我國出口創新高，賴清德總統在演講中講到台灣目前人均ＧＤＰ達三萬八千多美元，明年稅收表現會持續樂觀？若財政及還債都沒有問題，是否優先考慮普發現金？
卓榮泰表示，十月出口創新高，增加比率達到百分之四十九點七，且一月至十月為五一四四億美元，年增率達到百分之卅一點八，尤其高科技產業、ＩＣＴ產業占相當大比率。
至於明年稅收部分，卓榮泰表示，政府現在比較保守，因為在美國關稅談判後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大，且我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿若干變數，明年政府會採取較保守的估計，「即使稅收數超過預算數，也不應該定額放在普發現金」。
對於關稅談判，卓榮泰出席活動時表示，談判團隊積極與美方做最後磋商，大致完成，正進行一些文件交換，台灣暫時性關稅稅率為百分之廿，希望很快能看到往下降，且不疊加任何關稅，也盼二三二條款中高科技領域取得最惠國待遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言