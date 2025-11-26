聽新聞
在野憂我如烏克蘭 隨時被美交易

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導

對於「川習通話」的影響，在野黨立委舉烏克蘭為台灣的殷鑑。國民黨立委王鴻薇說，未來中美的協商或互訪，台灣一定要被擺在檯面上。川普根本不想提台灣，川普在乎中國大陸是否多買大豆、放寬稀土管制或中美貿易問題；中國大陸直接講到台灣問題，也告訴全世界，中美之間繞不開台灣這題，台灣本來就隨時隨地可能被交易，「就像烏克蘭一樣」。

民眾黨主席黃國昌說，儘管美中過去有對抗跟競爭，但未阻礙兩國領袖對話、溝通與交流；反觀，台灣與中國也有衝突跟競爭，未來能否秉持善意盡量對話溝通、尋求共識，該對抗的時候對抗，但該溝通、合作的時候就要合作。

民眾黨立委林國成指出，中日兩國摩擦，台灣最好的應對方式就是「以靜制動、不要參戰」，儘管習近平有提到台灣議題，川普看似沒有表達立場，但兩岸關係降到冰點，什麼時候被美國當掉都不知道，有了烏克蘭的前車之鑑，台灣此時不要「草螟弄雞公」。

國民黨發言人牛煦庭說，中美關係並非如民進黨所嘗試塑造的民主與獨裁二元對立的關係，川普的交易性格明顯、喜好元首直接對話解決問題，習近平也很清楚，所以利用這機會再次傳達北京對台海議題的立場，川普不特別強調，但也沒有拒絕。

台美關係 兩岸關係 烏克蘭 川普

