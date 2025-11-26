聽新聞
川習通話「爭取下台階」 我國安人士：習近平需要這通電話

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平通話觸及台灣議題，大陸外交部發言人毛寧昨稱，這次通話是「美方發起」。但我國安人士昨天表示，「這通電話是中方去爭取的」，中日關係緊張，中方對日本升高複合式威脅，導致國際形象重挫，正面臨騎虎難下的局面，「習近平需要這通電話」，嘗試爭取緩和、下台階空間。

我國安人士說，台美聯繫緊密，對相關通話內容都有密切掌握；中方以「法律戰」敘事台灣政治地位，但美方並未隨之起舞，也沒有接受。至於美中元首對話，中方有自己一套說法，但美方講的又是另一件事，歷來都是如此。

陸方今年大力推動「三個八十年」對台攻勢，國安人士指出，中國極力透過法律戰，以不實敘事脅迫台灣，但二戰相關文件及聯合國相關決議，都無涉、無法決定台灣的政治地位，這一點已在包含美國在內的民主國家之間逐漸成為共識。

國安人士也說，習近平提「台灣問題」，但美國並未隨之起舞，中方的錯誤敘事終究沒被美方接受。我國安團隊判斷，中國對日一連串的戰略失誤，重創其國際形象，目前尚未看到終點。

川習 高市早苗 抗戰勝利八十周年 二戰

談川習通話 卓揆：中華民國台灣沒回歸選項

針對大陸國家主席習近平對美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰昨表示，我方注意到國...

新聞眼／台灣問題 美畫模糊框架

新華社報導「川習通話」，美國總統川普說，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。對於後面...

在野憂我如烏克蘭 隨時被美交易

對於「川習通話」的影響，在野黨立委舉烏克蘭為台灣的殷鑑。國民黨立委王鴻薇說，未來中美的協商或互訪，台灣一定要被擺在檯面上...

藍提案修國籍法「給劉世芳看」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，保障陸配參政權，預計本周五院會一讀付委，但預料民進黨團將會提出異議。

明年再還稅於民？政院：國家有更重大需求

普發現金一萬元已陸續發放，民進黨立委吳琪銘昨質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰表示，「...

