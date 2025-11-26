川習通話「爭取下台階」 我國安人士：習近平需要這通電話

美國總統川普與大陸國家主席習近平通話觸及台灣議題，大陸外交部發言人毛寧昨稱，這次通話是「美方發起」。但我國安人士昨天表示，「這通電話是中方去爭取的」，中日關係緊張，中方對日本升高複合式威脅，導致國際形象重挫，正面臨騎虎難下的局面，「習近平需要這通電話」，嘗試爭取緩和、下台階空間。

我國安人士說，台美聯繫緊密，對相關通話內容都有密切掌握；中方以「法律戰」敘事台灣政治地位，但美方並未隨之起舞，也沒有接受。至於美中元首對話，中方有自己一套說法，但美方講的又是另一件事，歷來都是如此。

陸方今年大力推動「三個八十年」對台攻勢，國安人士指出，中國極力透過法律戰，以不實敘事脅迫台灣，但二戰相關文件及聯合國相關決議，都無涉、無法決定台灣的政治地位，這一點已在包含美國在內的民主國家之間逐漸成為共識。

國安人士也說，習近平提「台灣問題」，但美國並未隨之起舞，中方的錯誤敘事終究沒被美方接受。我國安團隊判斷，中國對日一連串的戰略失誤，重創其國際形象，目前尚未看到終點。