新聞眼／台灣問題 美畫模糊框架

聯合報／ 本報記者高凌雲
美國總統川普（左）廿四日與中國國家主席習近平（右）通話，提及台灣與烏克蘭，外媒分析，兩者都是敏感議題，美中元首很少把兩個議題混合討論。（美聯社）
新華社報導「川習通話」，美國總統川普說，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。對於後面這句，台灣當局或許慶幸川普沒有說出反對或者不支持台獨，但千萬不可僥倖，因為川普表達了對於中方有關台灣問題態度的理解，其中深意，無非是為台灣問題畫上了一個模糊的框框。

川普這段話是對中國大陸國家主席習近平所說，大陸片面發表，未見美方發表，這在美中對話是經常可見，但發表與否必然是雙方先前已有默契，川普與習近平兩人意識形態也許南轅北轍，但對於今年二戰勝利八十周年，同時也是日本向中國投降的八十周年，兩人對於中美兩國歷史上的關係，有著共同的認識。

習近平主張，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分；川普則對習近平說，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。習近平的態度，雖沒指明日本，但二戰勝利成果確實是中美合力對抗日本軍國主義侵略，習近平無非婉轉表達日方過於介入兩岸問題的不當。川普表達理解習近平有關台灣問題的態度，多多少少顯示出美方未來任何動向，都不會被動地被台灣所牽動，而是預先有了一個模糊的框架立場。

美國的外交政策向來避免受他方牽制，確保自我的行動自由，二戰後冷戰時期的台灣，始終是美方的外交籌碼，近年來美方陷入過度壓制北京發展的思考，反而顯得在台灣問題失去主動，出現尾巴搖狗的窘態；台灣本來是被運用的一方，卻反過來影響運用者的思考，主客易位，川普對中方領導人表達對於中方關切的理解，君無戲言，言盡於此，無非是表達美方將會慎重處理台灣問題。

今日的世界秩序與戰後歷史有千絲萬縷關係，華府與北京在二戰歷史有共同理解，但中華民國亦是二戰期間領導中國抗戰的政府，北京是以中國內戰勝利者姿態繼承新朝的態度，面對中國近代史，這個不難理解，台灣方面某些勢力只能吵嚷這仗是我打的，自我安慰，聊表一番，卻也提不出更好的政治論述。

另一個令人諷刺的現象是，民進黨無視於中華民國抗戰歷史，無非是為了切斷兩岸關係，以及作為主張台灣獨立的政府，必須切割開羅宣言、波茨坦宣言的歷史，在不毀棄中華民國體制下，以退兩步、進一步的曖昧方式，推進台灣獨立。

習近平 川普 川習 二戰 高市早苗 台灣問題 外交政策 台獨

