總統府：將和理念相近友盟合作

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日通話。總統府昨（25）日表示，對於任何有助確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。

府方重申，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，將持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

據陸媒報導，川習通話提及台灣問題，且習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。

總統府發言人郭雅慧表示，無論是二戰時期文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣政治地位。中方不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

行政院長卓榮泰表示，有注意到國際間元首互動及重要對話，但政府須再次強調，中華民國台灣是完全主權獨立國家，2,300萬國人沒有回歸選項，這很清楚。