江啟臣接見丹麥國會議員 盼透過優勢互補創造雙贏

中央社／ 台北25日電
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣今天接見丹麥國會友台小組副主席胡格一行。江啟臣表示，丹麥完善的社福制度是台灣推動社福政策可以借鏡的典範，丹麥工業生產率高，而台灣具備全球頂尖的晶圓製造技術，期盼未來雙方透過「優勢互補」創造更多雙贏局面。

江啟臣今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委張雅琳等人陪同下，接見丹麥國會友台小組副主席胡格（Kasper Roug）等跨黨派訪團一行4人。

江啟臣首先代表立法院及院長韓國瑜歡迎首次訪台的丹麥國會議員，他說，去年丹麥國會友台小組主席凱爾斯加德（Pia Kjærsgaard，另譯：柯絲高）率跨黨派議員訪台，奠定雙邊堅實的國會交流基礎。

江啟臣指出，丹麥在「2025世界幸福報告」中再度名列前茅，完善的社會福利制度、生活與工作的平衡，以及人民對政府的高度信任都備受國際推崇，也是台灣推動社會福利政策、良善治理，可以借鏡的典範。

江啟臣表示，產業方面，丹麥工業生產率高，表現優異，而台灣具備全球頂尖的晶圓製造技術，期盼未來雙方透過「優勢互補」創造更多雙贏局面。

胡格致詞表示，此次訪團成員均是首度訪台，剛抵達台灣就充分感受到台灣高度的自由民主氛圍，期盼此行訪台交流能夠帶來雙邊更多合作機會。

立法院指出，雙邊交流時，雙邊就美國總統川普近日提出的「28點和平計畫（28-point plan）」、錯假訊息攻擊、社會韌性、台灣民主化發展、AI發展等議題廣泛交換意見。

丹麥 江啟臣 立法院 韓國瑜 川普 張雅琳 民進黨
