款宴史瓦帝尼眾議長 韓國瑜盼持續制度化合作關係

立法院長韓國瑜今天與跨黨派立委款宴史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札。韓國瑜表示，史瓦帝尼王國為台灣於非洲地區唯一邦交國，台灣非常榮幸能成為其推動國家發展的堅實夥伴，期待雙方能持續制度化的合作關係。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委張智倫、民進黨立委郭昱晴及民眾黨立委麥玉珍陪同下，款宴史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Clement Mabuza）一行7人，史瓦帝尼王國臨時代辦熊葳（Nontokozo Shongwe-Tsabedze）、外交部常務次長葛葆萱等人亦陪同出席。

立法院發布新聞稿指出，馬布札一行抵達立法院時，韓國瑜偕朝野立委親至大門口迎接，並由張智倫獻花予馬布札。韓國瑜陪同訪賓一行進入會場，邀請馬布札於立法院貴賓簿上留言及簽名，馬布札當場寫下很高興來到「我們稱為第二個家的台灣」等珍貴文字紀錄。

韓國瑜在致詞時表示，誠摯歡迎馬布札一行，史瓦帝尼王國為台灣於非洲地區唯一邦交國，今天特別邀請跨黨派立委於現場一同接待，顯示立法院的重視，也期盼深化雙方國會交流。

韓國瑜指出，欣見史瓦帝尼王國近年經濟表現亮眼，今年及明年的平均經濟成長率可望達6%，展現堅實的經濟基礎與發展潛力。台灣非常榮幸能成為史瓦帝尼王國推動國家發展的堅實夥伴。自1995年起召開部長級經濟技術合作會議（JMC）迄今，每年都舉辦部長級的會議，期待雙方能持續制度化的合作關係。

韓國瑜表示，台商在史瓦帝尼王國累計投資截至今年10月已超過1億美元，並有20家以上的台商長期扎根當地，創造近1萬4000個就業機會。若以人口比例推算，平均100位史瓦帝尼王國國民中，就有1人受雇於台商企業，對史國經濟發展、產業就業與民生穩定，皆帶來具體而長遠的助益。

韓國瑜指出，立法院113位立委，參加「台灣與非洲國會議員友好協會」就有25位跨黨派立委，期盼此次交流能搭起台灣與非洲各國友誼橋梁，建立緊密交流關係。

馬布札致詞表示，此行訪台行程充實，非常高興能夠與台灣各產業領域交流，同時對於台灣蓬勃發展的民主、人民的韌性及創意，皆留下深刻印象。

馬布札指出，身為國會議員，最重要的任務之一便是促進國會外交，此行相信奠基在兩國互相信任及長期合作的基礎下，透過暢通的對話管道及聯合倡議，進一步促進雙邊交流，達到兩國和平穩定及繁榮發展的目標，最後並期盼未來兩國邦誼永固，攜手合作為兩國人民謀求更多福祉。