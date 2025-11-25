籲陳智菡勿關上在野合作大門 何志勇：王金平也認同藍白二階段初選

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報資料照片
民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報資料照片

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨日接受專訪表示，明年新竹市長選舉民眾黨基本上會推出自己的人選，新竹市這席民眾黨一定會守住。國民黨革實院前副院長何志勇今日表示，讓人想起2024總統大選前，因君悅會談破局而錯失政黨輪替的教訓，藍白應透過二階段初選合作，讓民意決定勝負，找出新竹市的最大公約數候選人，勿因個人利益或政治計算，關上在野合作的大門。

陳智菡接受資深媒體人黃光芹節目「中午來開匯」專訪，提到新竹市不管國民黨有沒有提名，作為民眾黨的本命區，民眾黨基本上會推出自己的人選，一定會守住，而在人選上仍然要等待新竹市長高虹安的二審宣判再做評估。

何志勇說，陳智菡說法否認藍白跨縣市整合的可能性。這樣的說法，不僅忽視地方民意，也讓人重新想起2024總統大選前，因君悅會談破局而錯失政黨輪替的教訓。

何志勇表示，民進黨已在中央連續執政10年，賴清德總統上任後更發動史無前例、違背民主精神的「大罷免」。台灣社會之所以走到這個分裂的地步，關鍵就在於在野不團結。若當年能成功整合，賴清德不會以4成得票當選，也就不會有今年這場「大罷免」荒謬劇。

何志勇強調，新竹市民要的，是最大公約數。他決定投入2026新竹市長選舉之際，就主張讓新竹成為「藍白合的示範區」，以二階段初選為基礎，透過藍白整合形成良性競爭，讓市民用選票選出真正最強、最適任的市長人選。昨天他拜會立法院前院長王金平，王金平也認同他提出的方向：藍白應透過二階段初選合作，讓民意決定勝負，找出新竹市的最大公約數候選人。

何志勇說，更不能忽略的是，新竹市過半是中間選民。這才是任何政黨、任何候選人真正應該努力爭取的群體。新竹不需要政治對立，需要的是務實治理與城市願景。民主政治不是「誰說了算」，也不是「誰讓誰」，而是透過充分討論、理性辯論，贏得選民信任，讓民意決定未來。

何志勇喊話陳智菡，不要因個人利益或政治計算，關上在野合作的大門。這不會被新竹市民接受，更不會被全台灣社會接受。2024年的殷鑑不遠，新竹沒有理由再重蹈覆轍。新竹需要團結，不是分裂。「我們欠市民的，是一場真正以民意為中心、以城市為優先的選舉。」

國民黨革實院前副院長何志勇昨日拜會立法院前院長王金平。圖／何志勇臉書
國民黨革實院前副院長何志勇昨日拜會立法院前院長王金平。圖／何志勇臉書

何志勇 藍白合 民眾黨 陳智菡 賴清德 黃光芹 王金平
