李四川遭批歧視 她舉王義川粉底液：綠營操作才是性別意識最大傷害

北市副市長李四川參選2026新北市長選舉呼聲高，但近期一句「施政並非穿著漂亮」，引發綠營攻擊。北市副發言人魏汶萱表示，媒體問李「自己的優勢」，她質疑有心人士曲解，只要對上記者提問脈絡就不攻自破。

北市府前副發言人郭音蘭也表示，川伯自嘲不擅穿搭卻被惡意扭曲成歧視，且治理不看政績要看什麼？真正消遣粉底液與女性容貌的王義川卻到現在還逍遙在外、硬是不道歉！郭批，民進黨的操作與消費才是對性別意識的最大傷害！

日前接受徵召、即將代表民進黨選新北市長的立委蘇巧慧受訪時表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢；李四川被媒體問及「新北副市長劉和然已有定裝照、蘇巧慧稱她年輕有活力會做事看法？」時，李以「施政並不是要穿得漂漂亮亮，要以政績為主」回應，卻被解讀為歧視言論。

民進黨性別平等事務部今更透過臉書發文強烈譴責，指李四川對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」。

北市府副發言人魏汶萱表示，當天現場媒體問的是李副市長「自己的優勢」，他接著說不是穿著，而是施政績效，這回應並非針對人；只要對上記者提問的脈絡，有心人士的曲解就不攻自破。

「川伯自嘲不擅穿搭、沒拍定裝照卻被惡意扭曲成歧視？」郭音蘭也表示，真正消遣粉底液與女性容貌的王義川卻到現在還逍遙在外、硬是不道歉，民進黨操作才是對性別意識的最大傷害。