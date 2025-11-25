快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

黃國昌率民眾黨青年團訪問日本 自民黨眾議員：我們都是挺台派

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，第一站前往東京高等裁判所。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，第一站前往東京高等裁判所。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨主席黃國昌今天率團出訪日本，一行人先後走訪東京高等裁判所、拜會自民黨眾議員古屋圭司與平沼正二郎等人。其中，古屋圭司也邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室，黃國昌當面代表民眾黨致謝，「台日透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑是很重要的事」。

民眾黨晚間透過新聞稿表示，黃國昌今天率領民眾黨青年團訪問日本，第一站前往東京高等裁判所，恰巧碰到建商使用石棉瓦的訴訟案，面對大批群眾在法院門外集結、呼喊口號表達訴求，現場不僅沒有拒馬阻擋，更沒有警察進行驅離，此一畫面讓青年團成員大感驚訝。

民眾黨指出，一行人隨後拜會古屋圭司，對方特別邀請訪團進入高市早苗辦公室，同時回憶家族與台灣的深厚連結，「我們都是挺台派，很高興民眾黨到來」。黃國昌則當面表達致謝，感謝自民黨持續對台灣展現友好。

針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本經驗值得台灣借鏡，也對高市早苗領導的聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書的政策主張，並且分享他在自民黨本部書店購買的「選舉實戰手冊」。古屋圭司說，這本選舉實戰手冊累積數十年的經驗與智慧。

古屋圭司勉勵訪團成員，台灣民眾黨還很年輕，自民黨在創立之初也很年輕，歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來，期待民眾黨也能創造屬於自己的歷史，「一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領，政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。」

民眾黨表示，一行人接續拜會沼正二郎，對方回憶先前訪台受到熱情接待，同時提到自民黨與民眾黨定期交流，「民眾黨在青年之間的支持度高，我們要加以學習」，隨後也說高市早苗當選日本首相邁入新階段。

黃國昌指出，自民黨在日本國會與民間，長期對台灣展現堅定支持，「台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間」，聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化及能源改革等，「內容值得深入思考，也給我許多啟發。」

黃國昌說明，本次訪問日本最重要的任務，就是代表台灣向日方友人表達感謝，「雖然是民眾黨出訪，但是走出台灣，我們都是代表台灣」，無論是美國高關稅的挑戰、日本經濟發展的瓶頸，又或者是青年困境或新內閣改革方向，都能透過深度交流開啟互信、理解與學習的基礎。

民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，一行人拜會自民黨眾議員平沼正二郎。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，一行人拜會自民黨眾議員平沼正二郎。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，自民黨眾議員古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌率團出訪日本，自民黨眾議員古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室。圖／台灣民眾黨提供

台灣民眾黨 日本經濟 自民黨 黃國昌 高市早苗
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

疑抹黑高市早苗收「謝長廷珠寶賄賂」 國安單位：大陸解放軍操作

北京清大教授：再過若干年 日本可能成為「亞洲最危險國家」

日相高市早苗成「問候魔」G20峰會備妥「打招呼」清單

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

相關新聞

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

2026新北市長選戰，已嗅出煙硝味，被認為呼聲最高的北市副市長李四川近期一句「施政並非穿著漂亮」引發綠營攻擊，李四川今澄...

【重磅快評】吳怡農拆穿國王的新衣 得罪方丈還想選？

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農最近捅破「綠色馬蜂窩」，他逆風抨擊「黨內操盤手真的這麼會選的話，大罷免不會是這樣的結果」。吳怡農...

轟內政部若不亂搞根本免修國籍法 學者：違反憲法及兩岸人民條例

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立院黨團將修法保障陸配參政權。中正大學教授羅世宏表示，如果內政部不亂搞在先，...

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

普發1萬元日前發放，民進黨立委吳琪銘今質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰則說，「明年政...

江啟臣接見丹麥國會議員 盼透過優勢互補創造雙贏

立法院副院長江啟臣今天接見丹麥國會友台小組副主席胡格一行。江啟臣表示，丹麥完善的社福制度是台灣推動社福政策可以借鏡的典範...

款宴史瓦帝尼眾議長 韓國瑜盼持續制度化合作關係

立法院長韓國瑜今天與跨黨派立委款宴史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札。韓國瑜表示，史瓦帝尼王國為台灣於非洲地區唯一邦交國，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。