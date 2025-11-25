黃國昌率民眾黨青年團訪問日本 自民黨眾議員：我們都是挺台派

民眾黨主席黃國昌今天率團出訪日本，一行人先後走訪東京高等裁判所、拜會自民黨眾議員古屋圭司與平沼正二郎等人。其中，古屋圭司也邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室，黃國昌當面代表民眾黨致謝，「台日透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑是很重要的事」。

民眾黨晚間透過新聞稿表示，黃國昌今天率領民眾黨青年團訪問日本，第一站前往東京高等裁判所，恰巧碰到建商使用石棉瓦的訴訟案，面對大批群眾在法院門外集結、呼喊口號表達訴求，現場不僅沒有拒馬阻擋，更沒有警察進行驅離，此一畫面讓青年團成員大感驚訝。

民眾黨指出，一行人隨後拜會古屋圭司，對方特別邀請訪團進入高市早苗辦公室，同時回憶家族與台灣的深厚連結，「我們都是挺台派，很高興民眾黨到來」。黃國昌則當面表達致謝，感謝自民黨持續對台灣展現友好。

針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本經驗值得台灣借鏡，也對高市早苗領導的聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書的政策主張，並且分享他在自民黨本部書店購買的「選舉實戰手冊」。古屋圭司說，這本選舉實戰手冊累積數十年的經驗與智慧。

古屋圭司勉勵訪團成員，台灣民眾黨還很年輕，自民黨在創立之初也很年輕，歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來，期待民眾黨也能創造屬於自己的歷史，「一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領，政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。」

民眾黨表示，一行人接續拜會沼正二郎，對方回憶先前訪台受到熱情接待，同時提到自民黨與民眾黨定期交流，「民眾黨在青年之間的支持度高，我們要加以學習」，隨後也說高市早苗當選日本首相邁入新階段。

黃國昌指出，自民黨在日本國會與民間，長期對台灣展現堅定支持，「台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間」，聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化及能源改革等，「內容值得深入思考，也給我許多啟發。」