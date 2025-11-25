疑抹黑高市早苗收「謝長廷珠寶賄賂」 國安單位：大陸解放軍操作

國安單位掌握，網傳「暗網洩露郵件，日本首相高市早苗出任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂」，該案出現中國網軍及官媒高度協同操作，初步研判相關操作出自於中國解放軍訊息支援部隊系統，警政單位及調查局在發現後即刻立案偵辦。

國安人士今天表示，根據國安單位掌握，暗網論壇「DARK FORUMS」在23日出現一篇由帳號「Samurai」發出，以「Leaked emails related to JapanesePrime Minister Sanae Takaichi」為題，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂的email內容，還宣稱要首相即刻請辭。

國安人士說，該暗網貼文中，以假造的「日本政府要人非公開不祥事報告書」，指控高市早苗擔任眾議員時，以email要求幕僚「保管」台灣駐日代表謝長廷贈送的珍珠、黃金等高價首飾。

國安人士表示，一如過去各種假訊息操作模式，暗網內容貼出後，很快地出現在長期散播來自中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」，幾乎同時間（24日），香港的中國官媒「香港文匯網」立刻出現一篇題為「黑金醜聞重返？高市早苗被爆受賄鋪路『台灣有事』」，並快速為「兩岸頭條」等知名的中國網軍粉專轉傳貼文，企圖把假訊息洗白成正式的新聞報導。

國安人士表示，由於該作案型態與過去攻擊民進黨立委沈伯洋模式等案近似，並且出現中國網軍及官媒的高度協同操作，警政單位及調查局在發現後即刻立案偵辦。

國安單位初步研判，相關操作出自於中國解放軍訊息支援部隊系統，目的在以造假資訊操作台日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。

台灣事實查核中心今天刊登，日本首相高市早苗先前在國會談及「台灣有事」引發中國反彈，近日有台灣臉書粉專引用「暗網文件」，指稱前駐日代表謝長廷以珠寶賄賂高市。經查，此說法出處不明，且經日語專家分析，所附文件用語不符日本官方文件體例，明顯具有「中式日文」特徵。日本主流媒體也查無相關報導，傳言說法並不可信。