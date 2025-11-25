快訊

勗勉中部救災部隊 賴總統：國軍就像沒有穿披風的超人

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今（25）日下午前往台中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。圖／總統府提供
賴清德總統今（25）日下午前往台中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。圖／總統府提供

賴清德總統今下午前往台中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。賴總統表示，國軍是一個團隊，有站在第一線作戰的國軍同胞，也有後勤的弟兄協助，展現強大的團結力量。經過此次救災行動，更能讓「軍愛民、民敬軍」深植人心。

總統府表示，賴總統抵達台中後，前往陸軍航特部602旅及5支部運輸兵群，除觀賞救災紀實影片及聆聽官兵救災執行狀況與心得分享，也致贈手寫感謝卡片，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統致詞時表示，面對風災帶來的災情令人感傷，但看到國軍全力投入，以及來自全國各地的鏟子超人、各式各樣沒有披風的超人投入救災行列，又令人倍感溫暖，身為總統，見到全國民眾團結一心投入救災，內心也充滿感恩。

對於官兵分享此次救災任務的辛苦與危險，賴總統說，要在花蓮馬太鞍溪河谷上飛行，看似簡單，其實非常不容易，但大家都一一克服困難。「國軍就像是沒有穿披風的超人」，值勤時接到命令會全心全力投入，但在休息或放假時，也願意與民眾共同投入救災工作，要表達肯定之意。

賴總統指出，國軍是一個團隊，有站在第一線作戰的國軍同胞，也有後勤的弟兄協助，分工合作才有辦法以竟全功。當大家團結時力量會很強大，每次來到部隊、每經過一次事件，他都以國軍為榮，希望經過此次救災及數十年來國軍在社會累積的聲譽，能讓「軍愛民、民敬軍」更深植人心。

賴總統期許官兵，都能以身為國軍為榮，「一日國軍、終身國軍」，不要辜負身上軍服的榮譽與責任，相信國軍戰力一定會更強、紀律一定會更好，並且一定能得到社會更多肯定與支持。

賴清德總統今（25）日下午前往台中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。圖／總統府提供
賴清德總統今（25）日下午前往台中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。圖／總統府提供

國軍 馬太鞍溪 鏟子超人 賴清德
