柯文哲政治獻金案提訴願 監院撤銷加重裁罰

民眾黨前主席柯文哲涉違反政治獻金法遭監察院沒入新台幣5579萬餘元、裁罰374萬元後，提起訴願；監院訴願審議委員會決定，柯文哲確實違反政治獻金法，維持沒入金額、裁罰254萬元，120萬元加重裁罰部分撤銷，要求監察院2個月內另做適法處分。

監察院今年3月指出，柯文哲在2024年總統選舉期間，政治獻金收支狀況有4大違法情形。第一，「故意申報不實」收支金額達6530萬餘元，包括募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物收入，另還虛報1筆收入及86筆無交易事實等支出，依行政罰法加重裁處罰鍰共180萬元。

監察院說，第二，「故意違反法定支出項目」，有4筆以高額授權金名義給付木可公司共1500萬元，依行政罰法加重裁處共180萬元罰鍰。第三，「未盡查證義務與未依限期返還或繳庫」方面，裁罰8萬元。第四，收受164筆政治獻金超過15日才存入專戶，裁罰6萬元。

監察院合計裁罰柯文哲374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元。柯文哲今年5月提起訴願後，經監察院訴願審議委員會審議，廉政專刊今天公布訴願決定書。

根據訴願決定書，柯文哲主張，關於故意不實申報政治獻金支出86筆、浮報人事支出等，是會計師所為，難以此歸責於他；而演唱會最初就規劃是「商業活動」，沒有政治或競選行為，門票定價也與舉辦成本相關，因此門票收入不是政治獻金，另販售競選小物也純屬商業行為；至於以授權金名義給付木可公司1500萬元，是競選活動的業務及宣傳費用支出。

監察院訴願審議委員會則認定，政治獻金會計報告書既經柯文哲委託會計師查核簽證，柯文哲自當就申報內容負責。

演唱會方面，訴願審議委員會表示，當時柯文哲在媒體採訪時答稱「那個是募款」，也有刑事扣案相關合約、交易明細等證據；至於競選小物，柯文哲曾在官網公告開箱共3波「募款小物」等，可見演唱會活動屬「競選活動」，販售募款小物等收益也是作為競選活動用途，都屬於政治獻金。

木可公司1500萬元部分，訴願審議委員會說，依政治獻金法第20條關於「業務費用支出」 的規定，只適用政黨與政治團體，不適用於「擬參選人」，且這4筆支出只有憑證，但實際交易內容、請款明細等都沒有證明文件。

訴願審議委員會表示，柯文哲確實有違反政治獻金法，合計裁處罰鍰254萬元、沒入5579萬3888元，原處分在這部分沒有違誤。

訴願審議委員會指出，「故意為不實申報」及「故意違反政治獻金法定項目支出」部分，除各裁罰至最高額120萬元外，並再依行政罰法第18條規定，各加重裁罰60萬元，達到180萬元，雖非無據，但究竟柯文哲未申報演唱會及小物販售等「收入」是否為行政罰法所稱的「利益」，裁處書及答辯書都沒有說明判斷標準、是否應扣除相關成本支出等，相關加重處罰似乎尚未有具體說明及證據資料認定，因此這部分撤銷，由原處分機關2個月內另為適法處分。

此外，柯文哲也另提起2件訴願，包括申請更正政治獻金申報遭拒、以及函請調閱遭政治獻金法裁罰所列舉的相關證據資料遭拒，監察院訴願審議委員會決定前案駁回、後案不受理。