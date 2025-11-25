第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

食藥署昨公布第二波疑似使用工業用色素「蘇丹紅」化妝品檢驗報告，在18項違規項目中，出現歐萊德養髮液、未來美「超級Ａ醇緊緻煥膚卸妝膏」、無患子生技「古寶亮澤修護潤唇膏」等知名產品，今天公布最新進度，會同地方衛生局清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及下游業者，共20項產品有使用蘇丹紅產品疑慮，已要求全面下架、不得販售。

食藥署副署長王德原指出，食藥署追查新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，今天公布最新進度，食藥署已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游 12 家業者，更新統計至今共涉及 20項產品(如附件)，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。

王德原說，本案因違反「化粧品衛生安全管理法」第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第24條處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。