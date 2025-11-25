川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界 中美繞不開台灣

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中國國家主席習近平24日致電川普總統，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」。圖為川普與習近平10月30日在南韓釜山會面。（美聯社）
中國國家主席習近平24日致電川普總統，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」。圖為川普與習近平10月30日在南韓釜山會面。（美聯社）

美國總統川普、大陸國家主席習近平通電話。據新華社報導，習近平有向川普提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分」，而川普表示將應邀在明年四月訪問北京。國民黨立委王鴻薇說，中國大陸在告訴全世界，中美之間繞不開台灣這題，「對台灣來講，本來就隨時隨地可能被交易，就像烏克蘭一樣」。

據新華社報導，川習通話後，習近平在通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京，他也邀請習近平明年到美國進行國是訪問。川普直言，「美中關係非常強韌。」

王鴻薇說，此次川習通話已擺明未來中美之間，不論協商、互訪，台灣一定要被擺在檯面上的。川普在乎中國大陸可不可以多買些大豆、放寬稀土管制或中美貿易問題，可是在川習通話後，中國大陸直接講到台灣問題，也在告訴全世界，中美之間繞不開台灣這題。

王鴻薇表示，「對台灣來講，本來就隨時隨地可能被交易，就像烏克蘭一樣，俄烏廿八點和平協議就是美俄商量，沒有告知烏克蘭所定出來的，不曉得川普有無可能跟中國大陸商量，定出些東西來。」

王鴻薇表示，我方應該要特別緊張，外交部也說要試圖了解川習通話內容，顯然我方不知道川習會通話，也不知內容；川普跟習近平通話後，有告知日本首相高市早苗，請問美國哪個人來告訴台灣，川普跟習近平的通話內容呢？

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

川普 習近平 川習會
