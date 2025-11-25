川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界 中美繞不開台灣

美國總統川普、大陸國家主席習近平通電話。據新華社報導，習近平有向川普提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分」，而川普表示將應邀在明年四月訪問北京。國民黨立委王鴻薇說，中國大陸在告訴全世界，中美之間繞不開台灣這題，「對台灣來講，本來就隨時隨地可能被交易，就像烏克蘭一樣」。

據新華社報導，川習通話後，習近平在通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京，他也邀請習近平明年到美國進行國是訪問。川普直言，「美中關係非常強韌。」

王鴻薇說，此次川習通話已擺明未來中美之間，不論協商、互訪，台灣一定要被擺在檯面上的。川普在乎中國大陸可不可以多買些大豆、放寬稀土管制或中美貿易問題，可是在川習通話後，中國大陸直接講到台灣問題，也在告訴全世界，中美之間繞不開台灣這題。

王鴻薇表示，「對台灣來講，本來就隨時隨地可能被交易，就像烏克蘭一樣，俄烏廿八點和平協議就是美俄商量，沒有告知烏克蘭所定出來的，不曉得川普有無可能跟中國大陸商量，定出些東西來。」