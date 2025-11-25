卓榮泰：台美關稅磋商大致完成 正進行文件交換

快訊

中央社／ 台北25日電
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰今天表示，行政院談判團隊一直積極與美方做最後磋商，磋商大致已完成，正進行一些文件交換，台灣暫時性關稅稅率為20%，希望很快能看到往下降，且不疊加任何關稅，也盼232條款中高科技領域取得最惠國待遇。

本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年成果高峰會，今天於台北舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆等人出席。

卓榮泰致詞表示，台灣中小企業占比極高，從業人口多，中小企業能夠穩定，國家政策、經濟才能夠穩定。他談及，今年4月美國啟動關稅談判時，政府在美國宣布對等關稅48小時內，提出對產業的支持，現在來看應該是世界各國最快。

卓榮泰指出，高科技大廠的調適能力或許比較高，雖然政府也持續關注，但中小企業在國際變局中，若政府沒有投入更大力道，可能沒有辦法很快調適。

卓榮泰表示，行政院的談判團隊一直積極與美方做最後磋商，大體上磋商大致已完成，目前在做一些文件的交換，期待在很快的時間內，能夠看到關稅往下調降、且不疊加，同時，232條款中高科技領域取得最惠國待遇。

卓榮泰談及，中小企業最重要的就是資金、技術、人才跟通路，還有金融體系的協助，4月台美關稅談判開始，總統賴清德與經濟部舉辦多場產業座談，企業大部分的問題是資金，希望可以提供更多充足穩定的資金，提升台灣產業競爭力。他也呼籲，銀行在關鍵時刻「不要雨天收傘，而且傘要擴大」。

卓榮泰表示，明年中央政府總預算的重點之一，主要由經濟部執行的中小微企業多元振興發展計畫，共編列新台幣109億元，這項協助年年都會有，對中小微企業的協助，政府永遠不會忽視。

卓榮泰說，目前預算仍躺在立法院，得待立法院審議通過後才能執行，「但前面還卡個財劃法，把中央的錢全部要拿走，那麼大一筆，留給中央的，我們還有能力做什麼？這實在是很大的一個質疑。」

卓榮泰強調，他仍對國家未來充滿信心，認為人民的需求及聲音一定能夠影響國會，讓國會重視民生需求，希望明年中央政府總預算能夠順利審議通過，並審慎、合理執行相關計劃，讓中小微企業健全發展。

卓榮泰說，希望讓中小微企業能夠穩健成長、能夠創新、能夠升級，也期盼結合中小微企業與高科技產業，再創金融奇蹟，讓台灣這個經濟日不落國，能繼續在國際上取得關鍵領先地位。

