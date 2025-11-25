不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

2026新北市長選戰，已嗅出煙硝味，被認為呼聲最高的北市副市長李四川近期一句「施政並非穿著漂亮」引發綠營攻擊，李四川今澄清，他當天受訪回答媒體這句話，指的並非蘇巧慧，非針對人、而是針對拍定裝照這件事。

日前接受徵召、即將代表民進黨選新北市長的立委蘇巧慧受訪稱不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢；李四川日前被媒體問及「新北副市長劉和然已有定裝照、蘇巧慧稱她年輕有活力會做事看法？」李四川當時受訪時提到「施政並不是要穿得漂漂亮亮，要以政績為主」，卻被解讀為歧視言論。

甚至民進黨性別平等事務部今天還透過臉書發文表示強烈譴責，指李四川對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」。

李四川今天強調，他當時說這句話，並非指蘇巧慧，而是針對拍定裝照這件事。李也嘆，自己還沒有投入選舉，就被刻意誤解攻擊，現在台灣的選舉就是這個樣子。

其實李四川日前接受媒體人尚毅夫專訪，提到蘇巧慧，李四川當時表示，自己與行政院前院長蘇貞昌同為屏東人，過去受到蘇照顧，並形容蘇巧慧是「屏東的女兒」，稱蘇巧慧待人禮貌、互動上也相當尊重，「不會因為選舉與同鄉交惡」。