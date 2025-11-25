【重磅快評】吳怡農拆穿國王的新衣 得罪方丈還想選？

快訊

聯合報／ 主筆室
表態有意願參選明年台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農抨擊「黨內操盤手」，引發熱議。圖／聯合報系資料照片
表態有意願參選明年台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農抨擊「黨內操盤手」，引發熱議。圖／聯合報系資料照片

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農最近捅破「綠色馬蜂窩」，他逆風抨擊「黨內操盤手真的這麼會選的話，大罷免不會是這樣的結果」。吳怡農是民進黨唯一登記參選台北市長的人選，他此話一出立刻成為綠營箭靶；民進黨立委沈伯洋反問，大罷免是公民運動，操盤手在哪裡？吳怡農拆穿「國王的新衣」，但他得罪方丈還能選下去嗎？

民進黨大罷免、大失敗，賴清德總統一直躲在公民團體背後，不願面對操盤敗選的責任。吳怡農昨天接受網路節目專訪，直接戳破公民大罷免和民進黨操盤手的關係；他還在臉書貼文直指，選舉不能靠感覺、流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期，他所學習到的。對綠營而言，吳怡農發言大逆不道、還洩漏黨國機密；吳怡農看似有備而來，但此番發言恐成為他參選台北市長的最大路障。

在台北市可能「三腳督」戰局下，民進黨信奉「根正苗綠」，過去幾次首都選戰提名姚文智、陳時中出征，就是寄望藍白分裂、綠營漁翁得利。吳怡農的發言明顯忤逆當道，苗綠未必根正，政治不正確或能討好部分北市選民，對民進黨層峰卻不討喜，因為「萬方有罪，不在朕躬」。

民進黨立委王世堅一路維持「大砲人設」，即使偶爾衝撞高層也有基層民意支持，他也自知不會受高層青睞參選台北市長，不像吳怡農要負重前行；退一萬步而言，吳怡農畢竟不是王世堅，王世堅可以從從容容、吳怡農可能連滾帶爬。

相較之下，沈伯洋的表現就更投民進黨高層所好，沈伯洋說，大罷免就是一個公民發起的運動，沒有什麼操盤不操盤，他在大罷免一開始幫忙到現在都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡？對於聯電創辦人曹興誠大推徵召沈伯洋參選台北市長，沈伯洋日前鬆口表示，「民進黨要我怎麼做，我就怎麼做，戰士很難且不容易選擇自己的戰場。」

民進黨立委王義川則是另一位脫穎而出的綠營寵兒，中日關係近期緊張，王義川赴日旅遊簽名自稱「台灣國立委」，完全把中華民國公職拋腦後，證明「日本有事，台灣也有事」，十足迎合綠營同溫層喜好，黨內喊話王義川參選桃園市長，就是抓準高層也喜歡這種調調兒。

沈伯洋和王義川的言行雖然直白、粗暴，但他們完全知道什麼話能「上達天聽」，對黨效忠、對總統信賴；吳怡農的直男性格，用來對付藍營還勉強可以、對上自家人只會踢到鐵板。吳怡農說了真話得罪今上，側翼、名嘴等綠衛兵圍剿霸凌，就像周星馳「食神」電影，一旦得罪方丈，「18銅人」立刻拳打腳踢；台北市長不是食神，但吳怡農的下場已經眾所周知。

吳怡農 民進黨 沈伯洋 王義川 王世堅 大罷免
