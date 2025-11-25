出席ASOA感恩之夜 林佳龍：台美經貿關係日益熱絡緊密

外交部長林佳龍24日在美國各州政府辦事處協會（ASOA）嚴樹芬會長的邀請下，出席由外交部與 ASOA 共同舉辦的感恩之夜，美國在台協會副處長梁凱雯（Karin Lang）也親臨現場，共同慶祝台美深厚情誼。林佳龍表示，感謝最佳外交夥伴 ASOA 搭建台美經貿深化橋樑，台美互動越來越熱絡，外交部也將持續強化台美與理念相近國家的合作關係，共同促進繁榮與穩定。

林佳龍表示，本周四（27日）將迎來美國感恩節，他特別感謝 ASOA 長期以來作為外交部最佳的合作夥伴，協助接待美國各州訪團，共同推動台美在經貿、投資、教育、文化及觀光等領域的實質合作，再透過 ASOA 的高科技、農業食品類及生物科技等專業委員會，為台美關係搭建堅實的經貿橋樑。

林佳龍提到，他在2024年上任後，積極邀請 ASOA 參與外交部活動，很高興看見美國各州政府在台灣設立辦事處的數量持續增加，充分展現台美互動越加熱絡。林佳龍說，在 ASOA 與外交部共同合作下，接待許多來自各州政府與組織所組成的訪問團，昨天他也在外交部接見亞利桑那州台灣同鄉會，加深台美在各領域的交流。

林佳龍指出，目前美國總計有 25 個州政府及關島來台設立 26 個辦事處，其中超過一半的辦事處是在過去三年內設立或重新設立。單就 2024 年，就有包含紐約州、密西根州、紐澤西州、德州及印第安納州在內共 5 個州政府在台灣設立辦事處。林佳龍補充，今年奧克拉荷馬州、田納西州及愛荷華州也宣布來台設處，持續見證台灣與美國的經貿關係更加密切。

「台美關係現在才剛開始！」林佳龍強調，如同總統賴清德總統所提到的，台灣政府協助整合「台灣投資美國隊」，期盼美國政府也整合「美國投資台灣隊」，讓台美在此經貿路徑圖上具體且緊密合作。他也表示，現在雙邊經貿互動模式多元，例如今年「美國館」在睽違 7 年後再次參與 ITF 台北國際旅展，並以美國各州豐富的文化魅力贏得旅展「最佳人氣獎」。此外，雙邊的互動熱絡也反映在台美航線的開闢上，長榮在今年 10 月開航直飛美國達拉斯，華航與星宇也相繼宣布插旗美國鳳凰城。

林佳龍表示，在農業方面，台灣的農產品貿易友好訪問團在今年第 15 度組團赴美，並簽訂了 4 年 100 億美元的美國農牧產品採購意向書，展現台美農業合作的蓬勃發展，同時深化了台美糧食安全夥伴關係。展望未來，外交部將持續攜手 ASOA、AIT 及各公協會等最佳夥伴，強化台美與理念相近國家的合作關係，共同促進繁榮與穩定。