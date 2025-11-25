回應劉世芳陸配參政兩國說 牛煦庭：國民黨修法必符合憲法精神
國民黨立院黨團擬修「國籍法」保障陸配參政權，內政部長劉世芳昨以「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「兩國論」爭議。劉世芳今又改口稱，把「特別的國家」排除掉才是標籤化。國民黨發言人牛煦庭說，國民黨最終採取的修法方向，必定會符合憲法的精神，也希望民進黨回到憲法的法理，不要毀憲亂政。
因陸配參政爭議，國民黨團日前拋出修國籍法保障陸配參政權，劉世芳昨表示，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，在台任公職只能對單一國家效忠，特別修法針對中配，是非常奇怪的特權條款。劉世芳今改口表示，國籍法是針對中華民國以外的任何國家，沒有例外，若有人把「特別的國家或地區」修法或排除掉，這才有點像是標籤化的處理。
牛煦庭說，按照中華民國憲法的規定，兩岸之間本來就是特殊關係，因此有了兩岸人民關係條例、陸委會等法律與機關的設計，這些也都算是台海現狀的一部分。
牛煦庭指出，劉世芳既嘗試以國籍法的詮釋改變過去行之有年的慣例，去限縮陸配的參政權，卻又不願意面對「兩國論」的質疑，背離了憲法的精神，卻不承認改變了現狀，恐怕自相矛盾。
牛煦庭總結，國民黨最終採取的修法方向，必定會符合憲法的精神，也希望民進黨回到憲法的法理，不要毀憲亂政。
