轟內政部若不亂搞根本免修國籍法 學者：違反憲法及兩岸人民條例

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立院黨團將修法保障陸配參政權。中正大學教授羅世宏表示，如果內政部不亂搞在先，本來連國籍法都根本不需要修，陸配本就不適用國籍法第20條，但內政部相關行政作為已經違反憲法及兩岸人民關係條例。

羅世宏表示，如果內政部不亂搞在先，本來連國籍法都根本不需要修。因為本來陸配新移民就有合法參政權，依現行法在取得中華民國國籍後，還必須再等10年後才能參選，參選門檻相當高，比所有的台灣公民跟外籍配偶都高。所以能滿足條件，歷來參選且當選的陸配少之又少。

羅世宏指出，陸配本來就不適用國籍法第20條，但內政部突然要用這一條去剝奪陸配的合法參選與當選權利，相當不合理，遑論相關行政作為已經違反憲法及兩岸人民關係條例。

羅世宏說，希望大家不要被假訊息誤導，不要自己嚇自己，一定要守護我國的憲法（憲法增修條文）與作為特別法的兩岸人民關係條例，因為這是兩岸分治、和平現狀得以維持的重要基礎之一。