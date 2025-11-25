快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

吳志中：建立穩固民主供應鏈 強化台捷韌性合作

中央社／ 台北25日電
政治大學台灣研究中心25日舉辦「2025年供應鏈韌性中心（SCRC）國際會議」，外交部政次吳志中（前排左2）出席致詞。圖／中央社
政治大學台灣研究中心25日舉辦「2025年供應鏈韌性中心（SCRC）國際會議」，外交部政次吳志中（前排左2）出席致詞。圖／中央社

外交部政次吳志中今天表示，台灣作為半導體製造、創新的全球領導者，深知與民主夥伴建立穩固供應鏈的重要性，未來將持續致力強化與捷克的供應鏈韌性合作。

政治大學與捷克查理士大學於2023年成立「供應鏈韌性研究中心」。政治大學台灣研究中心特別舉辦「2025年供應鏈韌性中心」（SCRC）國際會議，聚焦地緣政治暨環境永續、人才培育、供應鏈韌性等議題。

吳志中在開幕式致詞表示，供應鏈韌性研究中心是台捷5年期計畫重要支柱，深化半導體及相關產業的關鍵科技合作。

吳志中說，全球供應鏈近年受到空前挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治緊張、天然災害以及威權擴張影響全球貿易等，但也從中學到供應鏈必須有更好的適應能力、透明度與合作。

吳志中強調，台灣作為半導體製造、創新的全球領導者，深知與民主夥伴建立穩固供應鏈的重要性，也理解產業、國家、經濟穩定與不受威權影響的全球體系息息相關，因此致力強化與捷克的供應鏈韌性合作。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）分享，先前出席鴻海活動時，意識到人工智慧對未來生活的重要性，尤其是人形機器人，也理解到供應鏈有多脆弱，安全性有多重要。

查理士大學副校長Eva Voldřichová Beránková指出，歐盟執委會曾向她提到與理念相近的民主夥伴合作的必要性，以及在科學、技術、工程以及數學等STEM領域的合作趨勢，再者是大學機構間的鏈結。尤其亞洲夥伴在全球供應鏈扮演重要角色，必須持續強化連結。

展望未來，查理士大學SCRC計畫主任David Emler說，SCRC明年3月將在捷克國會舉辦圓桌論壇，聚焦半導體政策，希望台灣的SCRC計畫專家到布拉格，就相關議題深入交流。

供應鏈 捷克 吳志中 半導體 COVID-19
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

丹麥跨黨派國會議員今年首訪台 深化雙邊交流

轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言

吳志中柏林安全會議演說：台歐應攜手因應威權軸線

吳志中現身巴黎演說：台灣藉3大支柱應對中國威脅

相關新聞

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

普發1萬元日前發放，民進黨立委吳琪銘今質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰則說，「明年政...

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷...

【重磅快評】神社繪馬簽台灣國 憨川自證是薪水小偷？

中日關係緊張，大陸暫停進口日本水產品，總統賴清德展示吃壽司的照片表達挺日；綠委王義川有樣學樣，也跑到日本大啖和牛與鰻魚飯...

回應劉世芳陸配參政兩國說 牛煦庭：國民黨修法必符合憲法精神

國民黨立院黨團擬修「國籍法」保障陸配參政權，內政部長劉世芳昨以「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「兩...

吳志中：建立穩固民主供應鏈 強化台捷韌性合作

外交部政次吳志中今天表示，台灣作為半導體製造、創新的全球領導者，深知與民主夥伴建立穩固供應鏈的重要性，未來將持續致力強化...

轟內政部若不亂搞根本免修國籍法 學者：違反憲法及兩岸人民條例

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立院黨團將修法保障陸配參政權。中正大學教授羅世宏表示，如果內政部不亂搞在先，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。