吳志中：建立穩固民主供應鏈 強化台捷韌性合作

外交部政次吳志中今天表示，台灣作為半導體製造、創新的全球領導者，深知與民主夥伴建立穩固供應鏈的重要性，未來將持續致力強化與捷克的供應鏈韌性合作。

政治大學與捷克查理士大學於2023年成立「供應鏈韌性研究中心」。政治大學台灣研究中心特別舉辦「2025年供應鏈韌性中心」（SCRC）國際會議，聚焦地緣政治暨環境永續、人才培育、供應鏈韌性等議題。

吳志中在開幕式致詞表示，供應鏈韌性研究中心是台捷5年期計畫重要支柱，深化半導體及相關產業的關鍵科技合作。

吳志中說，全球供應鏈近年受到空前挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治緊張、天然災害以及威權擴張影響全球貿易等，但也從中學到供應鏈必須有更好的適應能力、透明度與合作。

吳志中強調，台灣作為半導體製造、創新的全球領導者，深知與民主夥伴建立穩固供應鏈的重要性，也理解產業、國家、經濟穩定與不受威權影響的全球體系息息相關，因此致力強化與捷克的供應鏈韌性合作。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）分享，先前出席鴻海活動時，意識到人工智慧對未來生活的重要性，尤其是人形機器人，也理解到供應鏈有多脆弱，安全性有多重要。

查理士大學副校長Eva Voldřichová Beránková指出，歐盟執委會曾向她提到與理念相近的民主夥伴合作的必要性，以及在科學、技術、工程以及數學等STEM領域的合作趨勢，再者是大學機構間的鏈結。尤其亞洲夥伴在全球供應鏈扮演重要角色，必須持續強化連結。

展望未來，查理士大學SCRC計畫主任David Emler說，SCRC明年3月將在捷克國會舉辦圓桌論壇，聚焦半導體政策，希望台灣的SCRC計畫專家到布拉格，就相關議題深入交流。