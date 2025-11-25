快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

聽新聞
0:00 / 0:00

廖先翔籲訂「測速照相機設置要點」 卓揆：可跟地方討論

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院會今繼續進行行政院長卓榮泰施政總質詢。記者曾學仁／攝影
立法院會今繼續進行行政院長卓榮泰施政總質詢。記者曾學仁／攝影

測速照相是否過多成為網路熱門話題，國民黨立委廖先翔今天在質詢時呼籲，政府應訂定「測速照相機設置要點」，讓中央及地方政府有關單位能有所依循，可將測速照相設在該設的地方；行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱都說，這屬於地方政府業務，可以來討論及了解。

資深藝人陳為民本身是喜愛騎重機的人士，23日在臉書上貼出「台灣測速照相分布圖」，只見地圖上密密麻麻的測速照相機幾乎繞滿整個台灣，甚至連中央山脈區域都有標示，他痛批此現象根本是「國恥」，貼文一出引發網路熱議。

立法院院會今天繼續對卓榮泰施政報告質詢，廖先翔指出，政府說測速照相是為了安全，但民眾普遍覺得在斂財，主因是限速不合理、照相機亂設，而事實也證明超速並非主要肇因，真正原因多為未保持距離、未讓車、轉彎不當、分心駕駛，而分心駕駛的源頭之一，就是道路限速設計不合理，駕駛被迫一直盯著儀表板與照相機；就加拿大等先進國家標準來看，是用工程救交通，不靠罰款，也獲得民眾支持。

廖先翔呼籲，應制定「測速照相機設置要點」，讓照相機設在真正危險的地方，而不是在大段筆直道路上「撈罰單」。陳世凱指出，測速照相都是由地方政府設置，交通部沒有設置，像新北是全國測速照相機最多的縣市、罰款也最多，相關業務交通部可來跟地方討論。

卓榮泰也說，車上通常會有測速照相機的語音提醒，而且就算有測速照相，接近時都會有警告牌，目的就是要讓駕駛人慢慢減速，避免危險；相關業務屬於地方自治事項，會跟地方政府來了解。

廖先翔批評，卓榮泰、陳世凱不願正面回應，甚至扯上藍綠，但他不會就此停下，會持續推動速限設計合理化、修法將設置標準入法、杜絕亂設照相機與亂降速限等，必要時也會推動修法，強制中央訂定要點。

測速 廖先翔 卓榮泰 陳世凱
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

綠委批財劃法修法後「重北輕南」 卓榮泰：盼支持最合理的政院版

批立委要中央補助又不談財劃法 卓榮泰：要補助就要修到院版財劃法

卓榮泰：政院版財劃版計算公式最合理 盼能衡平討論

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

相關新聞

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

普發1萬元日前發放，民進黨立委吳琪銘今質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰則說，「明年政...

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷...

【重磅快評】神社繪馬簽台灣國 憨川自證是薪水小偷？

中日關係緊張，大陸暫停進口日本水產品，總統賴清德展示吃壽司的照片表達挺日；綠委王義川有樣學樣，也跑到日本大啖和牛與鰻魚飯...

狼醫平台揭露資訊有限挨批 衛福部：明年1月懲戒資料上線

狼醫事件頻傳，衛福部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過內容僅揭露2023年判決定讞案件，其中懲戒...

回應劉世芳陸配參政兩國說 牛煦庭：國民黨修法必符合憲法精神

國民黨立院黨團擬修「國籍法」保障陸配參政權，內政部長劉世芳昨以「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「兩...

吳志中：建立穩固民主供應鏈 強化台捷韌性合作

外交部政次吳志中今天表示，台灣作為半導體製造、創新的全球領導者，深知與民主夥伴建立穩固供應鏈的重要性，未來將持續致力強化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。