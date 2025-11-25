廖先翔籲訂「測速照相機設置要點」 卓揆：可跟地方討論

測速照相是否過多成為網路熱門話題，國民黨立委廖先翔今天在質詢時呼籲，政府應訂定「測速照相機設置要點」，讓中央及地方政府有關單位能有所依循，可將測速照相設在該設的地方；行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱都說，這屬於地方政府業務，可以來討論及了解。

資深藝人陳為民本身是喜愛騎重機的人士，23日在臉書上貼出「台灣測速照相分布圖」，只見地圖上密密麻麻的測速照相機幾乎繞滿整個台灣，甚至連中央山脈區域都有標示，他痛批此現象根本是「國恥」，貼文一出引發網路熱議。

立法院院會今天繼續對卓榮泰施政報告質詢，廖先翔指出，政府說測速照相是為了安全，但民眾普遍覺得在斂財，主因是限速不合理、照相機亂設，而事實也證明超速並非主要肇因，真正原因多為未保持距離、未讓車、轉彎不當、分心駕駛，而分心駕駛的源頭之一，就是道路限速設計不合理，駕駛被迫一直盯著儀表板與照相機；就加拿大等先進國家標準來看，是用工程救交通，不靠罰款，也獲得民眾支持。

廖先翔呼籲，應制定「測速照相機設置要點」，讓照相機設在真正危險的地方，而不是在大段筆直道路上「撈罰單」。陳世凱指出，測速照相都是由地方政府設置，交通部沒有設置，像新北是全國測速照相機最多的縣市、罰款也最多，相關業務交通部可來跟地方討論。

卓榮泰也說，車上通常會有測速照相機的語音提醒，而且就算有測速照相，接近時都會有警告牌，目的就是要讓駕駛人慢慢減速，避免危險；相關業務屬於地方自治事項，會跟地方政府來了解。

廖先翔批評，卓榮泰、陳世凱不願正面回應，甚至扯上藍綠，但他不會就此停下，會持續推動速限設計合理化、修法將設置標準入法、杜絕亂設照相機與亂降速限等，必要時也會推動修法，強制中央訂定要點。