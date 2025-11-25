快訊

李四川評蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」 民進黨批：收回歧視言論

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧將代表民進黨參選2026年新北市長，她表示不論對手是誰，她的觀念新穎；潛在對手、國民黨籍的台北市副市長李四川被問到此事表示，「施政並非穿著漂亮」。記者曾原信／攝影
民進黨立委蘇巧慧將代表民進黨參選2026年新北市長，她表示不論對手是誰，她的觀念新穎；潛在對手、國民黨籍的台北市副市長李四川被問到此事表示，「施政並非穿著漂亮」。記者曾原信／攝影

民進黨立委蘇巧慧將代表民進黨參選2026年新北市長，她表示不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢潛在；潛在對手、國民黨籍的台北市副市長李四川被問到此事表示，「施政並非穿著漂亮」。民進黨性別平等事務部今天批評，李四川的發言涉及歧視，要求李四川收回。

性平部指出，李四川故意不談巧慧委員擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？他以資深男性高高在上的姿態，去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，難道「年輕、有創意」在李四川眼中只有「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？這點跟「考考男」（網路流行語，指喜歡高姿態向他人說教的男性）完全是如出一轍。

性平部表示，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？

性平部呼籲，請李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長。

民進黨性別平等事務部今天批評，李四川對於年輕和創意的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？請李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟。圖／聯合報系資料照片
民進黨性別平等事務部今天批評，李四川對於年輕和創意的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？請李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟。圖／聯合報系資料照片

李四川 民進黨 蘇巧慧 蔣萬安
