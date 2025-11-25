快訊

王義川自稱「台灣國立委」惹議 王鴻薇酸：你跑錯地方了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委王義川赴日大啖和牛與鰻魚飯，還在神社繪馬寫上「台灣國桃園市」，引發議論。聯合報系資料照片
民進黨立委王義川自稱「台灣國立委」引發譁然。國民黨立委王鴻薇開酸，表示王義川跑錯地方，應該去「台灣國立法院」；國民黨前發言人鄧凱勛說，王義川請即刻辭去中華民國立委，馬上去競逐台灣國民代。                      

王義川日前赴日本旅遊期間，在神社繪馬上的住址欄寫下「台灣國桃園市」，引發爭議外，他今天再喊話，「我是台灣國立委有問題嗎？」

王鴻薇今天表示，中華民國的立委不需要回應台灣國立委的言論。她要提醒王義川，他跑錯地方，「中山南路1號是中華民國立法院，而不是台灣國立法院。」

鄧凱勛說，王義川今天受訪再次強調自己是「台灣國」的立委，王義川疑似再次使出膝蓋思考的能力，要奮力一搏，撐他對抗總統府副秘書長何志偉的聲量。中華民國立委就任的宣誓誓詞，包含「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調。

鄧凱勛表示，根據宣誓條例有言：「如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」對王義川來說，最嚴厲的制裁可能是規定他不能耍寶、不能開直播「啊啊啊」、甚至不能闖紅燈、不能代言平價化妝品，這些懲罰一定讓王義川已經瑟瑟發抖。

鄧凱勛指出，如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。中華民國有立委如此，真是國家最大的災難，但整件事情最開心的應該民進黨不分區第17位的「張秀君」，因為「王膝知」要去當台灣國立委，可望遞補「中華民國」立委。

