傅崐萁提案陸配參政免放棄國籍 預計周五一讀付委

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立法院黨團開「賴皇帝欺負小陸配」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團開「賴皇帝欺負小陸配」記者會。記者李成蔭／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣戶籍者，參選與擔任公職不需要受國籍法必須放棄外國籍到規定，草案預計本周五（28日）院會一讀付委。

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，因陸配身分遭解職，鄧萬華向花蓮縣府提出訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，但內政部長劉世芳仍堅稱，必須依照「國籍法」辦理。國民黨團日前召開記者會指，將研議提出「國籍法」修正草案，陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權。

傅崐萁領銜提出「國籍法」修正草案，新增大陸地區人民適用「憲法」增修條文及「兩岸人民關係條例」特別規定；大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，若要參選公職或擔任公職，依照兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條必須放棄外國國籍的規定。

國籍 兩岸人民關係條例 陸配 傅崐萁 花蓮 國民黨 鄧萬華 劉世芳
